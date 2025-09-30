Cuộc đại phẫu kết hợp chữa ung thư vú, tuyến giáp

TP HCMCùng mắc ung thư vú và ung thư tuyến giáp, chị Hồng, 42 tuổi, được bác sĩ phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, cắt tuyến vú trái đồng thời tái tạo ngực.

Chị Hồng phát hiện ngực trái chảy dịch vàng, một khối u mềm có thể di chuyển, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả sinh thiết u vú trái, siêu âm và nhũ ảnh cho thấy có khối u khoảng 5 cm ở ngực trái, có tổn thương BIRADS 4B - mức độ nghi ngờ ác tính cao, sinh thiết lõi kim khẳng định ung thư biểu mô ống tại chỗ. Siêu âm tuyến giáp phát hiện nhân ở thùy phải, chọc hút kim nhỏ cho thấy ung thư tuyến giáp.

Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết chị Hồng mắc cùng lúc ung thư vú giai đoạn tại chỗ và ung thư tuyến giáp dạng nhú, có thêm đa nhân giáp hai thùy giáp. Tử cung có dấu hiệu lạc nội mạc trong cơ và nang buồng trứng trái 27 mm.

Theo ThS.BS Nguyễn Đỗ Thùy Giang, Trưởng khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, chị Hồng mắc nhiều bệnh lý phức tạp, cần phối hợp đa chuyên khoa để điều trị triệt để, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Sau hội chẩn, êkíp sinh thiết hạch gác cửa để đánh giá khả năng di căn hạch, phẫu thuật đoạn nhũ vú trái, tái tạo tức thì bằng vạt cơ bụng nhằm phục hồi ngực, thu da quầng ngực phải để tạo cân đối ngực. Người bệnh được cắt toàn bộ tuyến giáp, kiểm tra hạch cổ nhóm 6 để loại bỏ ổ ung thư tuyến giáp. Hậu phẫu, chị Hồng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, xuất viện sau 5 ngày.

Êkíp phẫu thuật ung thư vú và tuyến giáp cho chị Hồng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Tấn, ung thư vú giai đoạn tại chỗ, các tế bào bất thường còn khu trú trong ống tuyến vú, chưa lan ra ngoài, phát hiện sớm nên khả năng khỏi bệnh rất cao. Ung thư tuyến giáp dạng nhú cũng là thể thường gặp, chiếm 70-80% trường hợp. Khối u tiến triển chậm, chủ yếu lan ra hạch cổ, ít di căn xa, tiên lượng sống trên 90% sau 10 năm nếu người bệnh được điều trị sớm. Cả hai loại ung thư đều có tiên lượng tốt khi được phát hiện và xử lý kịp thời.

Bác sĩ Tấn kiểm tra vết mổ cho chị Hồng sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ sau 40 tuổi nên tầm soát ung thư vú định kỳ bằng siêu âm, nhũ ảnh. Người có yếu tố nguy cơ di truyền nên làm xét nghiệm đột biến gene và tầm soát sớm hơn. Khi phát hiện khối u ở cổ, khàn tiếng, nuốt vướng, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra. Tầm soát toàn diện giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Thống kê của Globocan năm 2022, tại Việt Nam, ung thư vú đứng đầu ở phụ nữ với hơn 24.000 ca mới. Bác sĩ Tấn cho hay khi phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi của ung thư vú hơn 90%... Còn ung thư tuyến giáp tại nước ta ghi nhận khoảng 6.100 ca mắc mới, 850 ca tử vong, xếp thứ 6 trong các loại ung thư phổ biến nhất ở nước ta.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi