'Cực khoái' khi mang thai có nguy hiểm?

Việc đạt 'cực khoái' khi mang thai không gây nguy hiểm cho mẹ bầu hay thai nhi nếu thực hiện đúng cách.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, quan hệ khi mang bầu là cách lành mạnh để giảm căng thẳng, giữ lửa hạnh phúc. Với những phụ nữ mang thai khỏe mạnh thì đạt "cực khoái" không gây hại cho thai nhi đang phát triển, không làm tăng nguy cơ sẩy thai, nguy cơ sinh non.

Tuy nhiên, bác sĩ Thanh Tâm lưu ý, một số trường hợp thai phụ nên tránh quan hệ tình dục là: nguy cơ sinh non hoặc có tiền sử sinh non; được chẩn đoán là bị nhau tiền đạo hoặc cổ tử cung không bình thường; từng bị sẩy thai, bị chảy máu âm đạo; đang bị rò rỉ nước ối; mang đa thai... Ngoài ra, nếu bạn có các biểu hiện dưới đây nên nhờ bác sĩ tư vấn:

Chuột rút: Trong hoặc sau khi "lên đỉnh", lưu lượng máu đến vùng xương chậu tăng lên có thể gây ra chuột rút nhẹ hoặc khó chịu ở lưng dưới. Tuy nhiên, nếu bạn đang bị chuột rút nghiêm trọng hoặc không biến mất thì nên cho bác sĩ biết.

Ra máu nhẹ: Việc ra máu nhẹ thường là kết quả của việc tăng lưu lượng máu đến cổ tử cung, âm đạo kết hợp với ma sát trong lúc quan hệ. Tuy nhiên bạn nên gọi cho bác sĩ nếu máu chảy nhiều, giống như hành kinh.

Các cơn co thắt nhẹ: Thông thường tử cung sẽ co lại sau khi đạt "cực khoái", đôi khi kéo dài đến nửa giờ. Những cơn co thắt sau cao trào này không phải là dấu hiệu của chuyển dạ sinh non, chúng sẽ không gây hại cho em bé. Bạn nên cho bác sĩ biết nếu bản thân thường xuyên trải qua các cơn co thắt, đau lưng, đau vùng chậu hoặc có sự thay đổi dịch tiết, xuất hiện chất lỏng rỉ ra từ âm đạo.

"Chuyện yêu" trong thai kỳ có thể giúp mẹ bầu giảm căng thẳng, thêm gắn kết vợ chồng. Ảnh: Shutterstock.

Quan hệ tình dục trong các giai đoạn khác nhau của thai kỳ

Một số mẹ bầu nhận thấy rằng, nhu cầu tình dục cao hơn, điều này là hoàn toàn bình thường. Sự thay đổi hormone có thể khiến đời sống "chăn gối" khác nhau trong từng giai đoạn.

Tam cá nguyệt đầu tiên: Trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ, ốm nghén, căng tức ngực, mệt mỏi có thể làm giảm hứng thú trong chuyện "chăn gối". Tuy nhiên, sức khỏe sinh lý sẽ trở lại bình thường khi chị em không còn các triệu chứng của ốm nghén. Việc thay đổi hormone trong tam cá nguyệt đầu tiên cũng có thể khiến ham muốn tăng lên.

Tam cá nguyệt thứ hai: Khi tình trạng ốm nghén trong tam cá nguyệt đầu tiên dần qua đi, cơ thể bạn cũng dần ổn định trở lại. Tuy nhiên, giữa thai kỳ, bụng, bộ phận sinh dục thay đổi sẽ khiến thai phụ ít thoải mái khi "yêu".

Tam cá nguyệt thứ ba: Các nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ ít có khả năng đạt cảm giác khi "yêu" khi thai nhi phát triển lớn. Ngoài ra, giai đoạn này bạn cũng có ít năng lượng cho chuyện "chăn gối". Bác sĩ khuyên các cặp vợ chồng hãy thử một tư thế quan hệ tình dục an toàn.

Theo bác sĩ Thanh Tâm, trong thời kỳ mang thai, có những thời điểm vợ chồng không nên quan hệ là: 3 tháng đầu thai kỳ; lúc nguy cơ như doạ sảy thai, đẻ non; nguy cơ gây nhiễm khuẩn. Ngoài ra, thủ dâm khi mang thai cũng an toàn nếu bạn vệ sinh đúng cách.

Phương Trinh