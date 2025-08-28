Cụ bà bùng phát zona do nhiều bệnh nền

TP HCMBà Hoa, 80 tuổi, mắc nhiều bệnh nền, suy tuyến thượng thận mạn do tự dùng thuốc chứa corticoid khiến hệ miễn dịch suy giảm làm bùng phát đợt cấp zona.

Bà Hoa có tiền sử tăng huyết áp, nhồi máu não, rung nhĩ, suy tim, suy tuyến thượng thận do thuốc. Bà thường xuyên bị viêm đường hô hấp, hen phế quản, tự mua thuốc không rõ nguồn gốc về uống. Hai tháng nay bà mệt, ăn uống kém, sụt cân, khó thở.

BS.CKI Hoàng Thị Bình, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bà Hoa bị viêm phổi nặng, suy tim. Sau khi điều trị 10 ngày bằng thuốc, bà hết khó thở, nhiễm trùng phổi giảm. Lúc này vùng tai trái bà bị đau, mệt mỏi, không ngủ được. Bà nổi nhiều mụn nước nhỏ li ti, từng chùm vùng da sau tai trái, sau đó lan xuống vùng cổ trái. Đây là những dấu hiệu bùng phát zona.

Cùng điều trị cho bà Hoa, ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, giải thích béo phì, mắc nhiều bệnh nền, suy tuyến thượng thận mạn do lạm dụng thuốc chứa corticoid thời gian dài và viêm phổi cấp góp phần làm suy yếu hệ miễn dịch, tạo điều kiện cho virus varicella zoster (VZV) bùng phát gây nên triệu chứng zona.

Bà Hoa được điều trị bằng thuốc chống virus, sau 4 ngày giảm đau vùng tai trái, nốt mụn nước bắt đầu khô mặt, bớt rát, xuất viện sau hai tuần. Bác sĩ khuyên bà giữ vệ sinh, tránh nhiễm trùng để kết quả điều trị đạt hiệu quả. Sau vài tháng khi tình trạng ổn định, bà cần tiêm ngừa zona nhằm phòng tránh bệnh tái phát.

Bác sĩ Bình hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân sau hai tuần điều trị. Ảnh: Hạ Vũ

Zona (zona thần kinh, giời leo) là bệnh nhiễm trùng do virus VZV gây ra. Người nhiễm virus VZV lần đầu sẽ có biểu hiện bệnh thủy đậu. Sau khi khỏi thủy đậu, virus này vẫn tồn tại, sống ẩn trong hạch thần kinh trong nhiều tháng, nhiều năm, khi gặp điều kiện thuận lợi như suy giảm miễn dịch, căng thẳng, suy nhược cơ thể... sẽ tái hoạt động trở lại. Zona thần kinh có thể kéo dài nhiều năm sau khi sang thương zona ở da đã lành.

Theo bác sĩ Kiều, một số loại thuốc không rõ nguồn gốc thường chứa corticoid. Bệnh nhân, nhất là người bị bệnh xương khớp, hen suyễn, tự ý dùng các loại thuốc này là nguyên nhân chính dẫn đến suy tuyến thượng thận thứ phát, làm suy giảm hệ miễn dịch. Trường hợp phải sử dụng corticoid lâu dài, người bệnh nên đến bác sĩ khám để điều chỉnh thuốc, có phác đồ điều trị phù hợp.

Để phòng ngừa zona, cần tránh tiếp xúc với người bệnh zona khi cơ thể còn vết mụn nước. Người có nhiều bệnh nền, suy giảm miễn dịch, người từ 50 tuổi trở lên nên tiêm vaccine phòng bệnh. Mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh nhằm nâng cao sức đề kháng như ngủ đủ giấc, không hút thuốc lá, chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý.

Thu Hà