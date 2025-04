Cụ bà 90 tuổi hẹp tắc hai nhánh mạch vành

Hà NộiBà Vĩnh, 90 tuổi, mệt mỏi, chóng mặt, bác sĩ chụp CT chẩn đoán hẹp tắc hai nhánh mạch vành.

Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy bà Vĩnh thiếu máu, chỉ số men tim tăng cao bất thường. Bà Vĩnh không có biểu hiện đau ngực, song để loại trừ nguy cơ viêm cơ tim và nhồi máu cơ tim, ThS.BS Nguyễn Tuấn Long, khoa Tim mạch, chỉ định chụp CT bằng máy Somatom Force VB30.

Sử dụng các máy CT thông thường chụp mạch vành tim bị hạn chế như yêu cầu mức độ vôi hóa mạch vành không quá cao, nhịp tim người bệnh dưới 65 nhịp mỗi phút, nếu trên mức này phải dùng thuốc làm chậm nhịp để đủ điều kiện chụp. Đồng thời bệnh nhân phải có khả năng phối hợp nhịn thở trong ít nhất 30 giây đến một phút. Nhịp tim nhanh của bà Vĩnh trên 90 nhịp mỗi phút, tình trạng sức khỏe không cho phép sử dụng các thuốc làm chậm nhịp. Với người lớn tuổi, việc phối hợp nhịn thở thường gặp nhiều khó khăn.

Kết quả chụp với máy Somatom Force VB30 ghi nhận bà Vĩnh bị hẹp tắc ở hai nhánh mạch vành, 80% nhánh D1 và tắc cụt ở đoạn xa OM1, tương ứng là vùng tổn thương tủy cơ tim. Bác sĩ Long đánh giá người bệnh cần được tái thông mạch ngay để ngăn nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp. Phẫu thuật cho người bệnh 90 tuổi có thể xảy ra rủi ro, khả năng hồi phục chậm, nguy cơ biến chứng khi can thiệp đặt stent, hình thành huyết khối hoặc chảy máu. Êkíp quyết định can thiệp bằng kỹ thuật nong bóng phủ thuốc. Phương pháp này không để lại dị vật trong lòng mạch, giảm nguy cơ chảy máu và tái hẹp sau can thiệp.

Sau hơn 45 phút thủ thuật, dòng chảy mạch vành được thông suốt, người bệnh tỉnh táo, không đau đớn, xuất viện sau ba ngày.

Êkíp can thiệp tái thông động mạch vành cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhiều trường hợp hẹp tắc mạch vành không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xuất hiện đau ngực, khó thở thì bệnh đã tiến triển nặng. Tầm soát bệnh mạch vành có vai trò quan trọng giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phòng tránh biến chứng nguy hiểm. Bác sĩ Long cho hay hiện phương pháp thăm dò phổ biến bao gồm xét nghiệm máu, điện tim, siêu âm tim, chụp CT mạch vành... Trường hợp thiếu máu cơ tim song khó phát hiện trên điện tim và siêu âm tim, chụp CT có thể phát hiện sớm các tổn thương ngay cả khi chưa có biểu hiện lâm sàng rõ ràng.

Bác sĩ Long đánh giá máy CT Somatom Force VB30 có khả năng chụp nhanh, chống nhiễu tốt, có thể dựng lại sơ đồ thiếu máu cơ tim. Điều này giúp bác sĩ xác định được tình trạng thiếu máu ở các vùng cơ tim để có chiến lược điều trị kịp thời và phù hợp.

Ngoài kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ Long khuyến cáo mọi người nên duy trì chế độ ăn uống khoa học, cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn, kiểm soát căng thẳng, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia...

Ly Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi