Thiếu máu cơ tim nhiều ngày mà không biết

TP HCMÔng Hoàng, 92 tuổi, nhịp tim chậm, khó thở gần nửa tháng, đi khám phát hiện thiếu máu cơ tim nặng, dọa nhồi máu cơ tim.

Ngày 15/5, BS.CKII Huỳnh Ngọc Long, Giám đốc Trung tâm Can thiệp Mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết động mạch liên thất trước của ông Hoàng bị hẹp nghẽn nặng, khoảng 90-95%, xơ vữa rải rác, dọa nhồi máu cơ tim rất nguy cấp có thể khiến tim ngưng đập bất cứ lúc nào. Ông không bị đau thắt ngực dù đây là triệu chứng điển hình nhất của nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành.

Dòng máu qua động mạch liên thất trước bị chặn gần hết (hình A) và được khơi thông sau khi đặt stent (hình B). Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Ông Hoàng tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận độ 3. Mười năm trước ông từng bị nhồi máu não, di chứng lú lẫn, lúc nhớ lúc quên.

ThS.BS.CKII Võ Anh Minh, Trưởng đơn vị Can thiệp Mạch vành, Trung tâm Can thiệp Mạch, đánh giá bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền nặng, có thể đối mặt rủi ro khi can thiệp như suy tim, rối loạn nhịp, sốc tim, ngưng tim, phải chạy thận... Song nếu không can thiệp mà chỉ uống thuốc, bệnh nhân dễ tái lại, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Ê kíp quyết định tái thông mạch vành cho cụ ông.

Do bệnh nhân suy thận nặng, bác sĩ cố gắng không dùng quá nhiều thuốc cản quang, chỉ khoảng 26 ml (thông thường khoảng 50-100 ml). Ê kíp sử dụng kỹ thuật siêu âm trong lòng mạch vành (IVUS) để ước lượng lòng mạch hẹp, xác định chính xác vị trí hẹp, từ đó chọn bóng và stent phù hợp. Nhờ đó thời gian can thiệp rút ngắn tối đa sau 35 phút, giảm nguy cơ rủi ro thấp nhất cho người bệnh. Kết quả stent kích thước 3,5x48 mm và nong bóng 5 mm phủ toàn bộ đoạn mạch hẹp nghẽn từ thân chung mạch vành trái đến đoạn gần động mạch liên thất trước của người bệnh.

Sau thủ thuật, ông Hoàng không còn khó thở, chức năng thận cải thiện hơn nhờ được sử dụng các loại thuốc dưỡng thận kết hợp kỹ thuật Cardiac Swing giảm lượng thuốc cản quang. Ba ngày sau, ông xuất viện, nhịp tim dao động 60-70 nhịp mỗi phút.

Các bác sĩ can thiệp xử lý nhánh mạch vành hẹp nghẽn nặng cho cụ ông. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Thiếu máu cơ tim (bệnh mạch vành hay suy mạch vành) là dạng bệnh tim mạch phổ biến nhất ở người lớn, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Bệnh có hai thể gồm hội chứng động mạch vành cấp (nhồi máu cơ tim) và bệnh động mạch vành mạn.

Động mạch vành mạn phổ biến ở những bệnh nhân lớn tuổi như ông Hoàng. Nguyên nhân là mảng xơ vữa hình thành và tích tụ trong mạch máu nhiều năm, cộng thêm bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu... Bệnh xảy ra âm thầm và tiến triển trong nhiều thập kỷ, khi mạch máu hẹp nghẽn nặng dọa nhồi máu cơ tim mới bộc lộ triệu chứng rõ rệt.

Bác sĩ Long cho biết bệnh nhân cao tuổi như ông Hoàng đặt stent sẽ có nguy cơ gặp phải biến chứng cao. Nhờ trang bị hệ thống máy móc và áp dụng kỹ thuật hiện đại, bệnh viện Tâm Anh đã thực hiện thành công nhiều ca can thiệp tái thông mạch vành khó như trường hợp này. Các bệnh nhân sau thủ thuật hồi phục nhanh, không gặp biến chứng.

Bác sĩ Long khuyến cáo bệnh nhân sau đặt stent cần ăn uống đủ dinh dưỡng, tăng cường rau củ quả, hạn chế thực phẩm chứa chất béo xấu; tập thể dục đều đặn; uống thuốc theo hướng dẫn. Người bệnh tái khám định kỳ để được đánh giá hiệu quả sau đặt stent. Trường hợp sau khi xuất viện gặp các triệu chứng như đau ngực, khó thở đột ngột cần đến bệnh viện ngay.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi