Công dụng của hoa hồng với sức khỏe

Các chất chống oxy hóa trong hoa hồng tốt cho làn da và mái tóc, giúp tinh thần thư giãn, ngủ ngon.

Làm mát nhiệt

Hoa hồng giàu chất chống oxy hóa như flavonoid, polyphenol, anthocyanin, vitamin C, A và E, cùng với khoáng chất như kali, canxi. Những chất này giúp thanh nhiệt, làm dịu cảm giác nóng trong người, tăng cường hệ miễn dịch.

Cải thiện tiêu hóa, giảm đầy hơi

Loại hoa này chứa hợp chất thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh, có tác dụng nhuận tràng nhẹ, làm giảm axit, đẩy lùi đầy hơi. Thói quen uống trà hoa hồng sau bữa ăn giúp làm dịu đường tiêu hóa, hỗ trợ hoạt động của đường ruột.

Giảm căng thẳng

Hoa hồng có đặc tính chống lo âu bởi có thể giải phóng dopamine tự nhiên trong não, tạo ra cảm giác thư giãn, hạnh phúc.

Bảo vệ làn da

Loại hoa này chứa chất chống oxy hóa như flavonoid, hỗ trợ làn da khỏe mạnh, rạng rỡ, giảm khô do nắng nóng mùa hè. Uống trà hoa hồng là cách để nuôi dưỡng làn da. Đặc tính chống viêm của hoa hồng cũng có thể giảm mụn trứng cá hoặc kích ứng da do nắng nóng.

Tính chất kháng khuẩn nhẹ

Cánh hoa hồng có hợp chất kháng khuẩn, sát trùng tự nhiên, hỗ trợ bảo vệ đường ruột, vệ sinh răng miệng. Điều này hữu ích vào mùa hè, khi tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn do nhiệt độ, độ ẩm tăng cao. Bạn có thể cho siro hoa hồng vào sữa chua, đồ uống hoặc kem trái cây tự làm để tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa nhiễm trùng.

Giải độc

Trà hoa hồng giúp cơ thể tăng cường sản xuất nước tiểu, từ đó thúc đẩy quá trình đào thải chất lỏng dư thừa trong cơ thể. Đồ uống này cũng làm tăng quá trình trao đổi chất, giảm mỡ của cơ thể.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Trà hoa hồng có tác dụng làm dịu tâm trí, trở thành thức uống phù hợp vào ban đêm. Chúng có tác dụng điều chỉnh các hormone liên quan đến giấc ngủ như cortisol, melatonin, giúp ngủ sâu.

Tốt cho tóc

Các dưỡng chất thực vật có trong hoa hồng được biết đến với tác dụng ngăn ngừa tiết bã nhờn. Lượng bã nhờn thấp giúp giảm ngứa da đầu và rụng tóc. Hoa hồng được pha vào dầu gội đầu cũng làm giảm mẩn đỏ, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.

Phụ nữ mắc hội chứng tiền kinh nguyệt thường có các triệu chứng đi kèm như đau bụng kinh. Chiết xuất từ trà hoa hồng có tác dụng giảm các cơn đau liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt. Người bị dị ứng hoa hồng, phụ nữ có thai và cho con bú, người bị thiếu máu, huyết áp thấp có thể cân nhắc sử dụng các món ăn liên quan đến loại hoa này.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)