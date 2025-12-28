Công dụng của cải thìa với sức khỏe

Bổ sung cải thìa vào chế độ ăn có thể giúp chống viêm, nuôi dưỡng làn da, tăng cường sức khỏe xương và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Cải thìa giàu chất xơ và nước, giúp kích thích nhu động ruột, giảm táo bón và cung cấp dưỡng chất cho vi khuẩn có lợi. Vitamin C và các hợp chất khác có tác dụng giảm phản ứng viêm và hạn chế vi khuẩn xâm nhập vào thành ruột.

Giúp xương chắc khỏe

Cải thìa giàu canxi, magie, phốt pho và vitamin K, những dưỡng chất quan trọng giúp xương chắc khỏe. Vitamin K kích hoạt protein phát triển xương, trong khi canxi và magie là các thành phần cấu tạo xương, có thể ngăn ngừa gãy xương do loãng xương ở tuổi già.

Giảm stress oxy hóa

Các hợp chất glucosinolate trong cải thìa được giải phóng khi cơ thể tiêu hóa, hỗ trợ cơ chế loại bỏ độc tố. Đồng thời, selen có thể ngăn ngừa stress oxy hóa, giảm tổn thương tế bào do gốc tự do, từ đó hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính.

Kiểm soát cân nặng

Mặc dù cải thìa chứa rất ít calo nhưng có thể giúp cơ thể no lâu, cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu. Đây là thực phẩm hữu ích cho những người đang cố gắng kiểm soát cân nặng.

Chống viêm

Giống như các loại rau lá xanh đậm khác, cải thìa giàu flavonoid quercetin, có thể giảm viêm trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe mạn tính như bệnh tim, tiểu đường, ung thư. Chất selen góp phần tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy cơ thể chống lại vi khuẩn, virus.

Giữ cho làn da khỏe mạnh Nhờ chứa vitamin C có khả năng chống lại các gốc tự do, ăn cải thìa thường xuyên có thể giảm nguy cơ tổn thương da do ánh nắng mặt trời, khói thuốc, chất ô nhiễm gây ra. Vitamin C cũng đóng vai trò trong quá trình sản sinh collagen tự nhiên của cơ thể, chống lại các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim.

Tốt cho mắt

Cải thìa cung cấp beta-carotene, vitamin A. Đây là hai dưỡng chất quan trọng có tác dụng bảo vệ sức khỏe mắt. Cơ thể chuyển hóa beta-carotene thành vitamin A. Vì vậy, ăn các thực phẩm chứa cả hai dưỡng chất này góp phần ngăn ngừa đục thủy tinh thể, mắt khô, suy giảm thị lực do thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Canxi và kali trong cải thìa có tác dụng điều chỉnh huyết áp. Chất chống oxy hóa có thể bảo vệ hệ tim mạch khỏi tác hại của gốc tự do, giảm nguy cơ căng thẳng tim và tổn thương động mạch.

Mỗi người trưởng thành nên ăn ít nhất 400 g rau củ mỗi ngày để cung cấp đủ vitamin, khoáng chất và chất xơ cho cơ thể.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)