Cơn bốc hỏa do mãn kinh có thể kéo dài trong nhiều năm

Đối với nhiều phụ nữ, cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm có thể kéo dài từ 7 đến 11 năm.

Giai đoạn mãn kinh thường rơi vào độ tuổi từ 40 - 58, trung bình là 51 tuổi. Nếu phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng thì thời kỳ mãn kinh sẽ bắt đầu gần như ngay lập tức. Theo Health Harvard, có tới 80% phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh bị bốc hỏa. Cơn bốc hỏa thường được mô tả là cảm giác nóng đột ngột ở ngực, mặt và đầu, sau đó đỏ bừng, đổ mồ hôi hoặc ớn lạnh.

Một số nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y khoa JAMA cho thấy các triệu chứng mãn kinh kéo dài trung bình 4,5 năm. Tuy nhiên, nhóm Nghiên cứu sức khỏe phụ nữ trên khắp nước Mỹ (SWAN) đã chứng minh cơn bốc hỏa ở phụ nữ mãn kinh có thể kéo dài lâu hơn nữa.

Bốc hoả là những biểu hiện thường gặp ở giai đoạn mãn kinh. Ảnh: Freepik

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên dữ liệu từ 3.302 phụ nữ trên khắp nước Mỹ và kéo dài trong 17 năm. Kết quả cho thấy, những phụ nữ có cơn bốc hỏa đầu tiên trước khi kỳ kinh nguyệt kết thúc sẽ kéo dài triệu chứng này từ 9 đến 10 năm. Ngoài ra, những đối tượng từng có những thói quen như hút thuốc lá, thừa cân, căng thẳng, trầm cảm hoặc lo lắng sẽ kéo dài triệu chứng bốc hỏa lên đến 11 năm.

Theo Health Harvard, phương pháp điều trị cơn bốc hỏa hiệu quả nhất là liệu pháp hormone dùng một số loại thuốc không chứa nội tiết tố cũng có thể giúp làm dịu cơn bốc hỏa. Ngoài những giải pháp trên, các chị em cũng có thể tự giảm thiểu các cơn bốc hỏa trong đời sống hằng ngày bằng các cách dưới đây.

Chế độ ăn uống lành mạnh

Theo các nhà khoa học, một chế độ ăn uống cân bằng cũng có thể làm giảm sự thay đổi lượng đường trong máu gây ra các triệu chứng tương tự như bốc hỏa. Do đó, phụ nữ nên ăn thực phẩm giàu axit béo omega-3 như cá nước lạnh, hạt lanh hoặc cân nhắc việc bổ sung viên dầu cá.

Tập thể dục thư giãn

Căng thẳng làm giải phóng epinephrine. Hormone này làm tăng nhiệt độ và khiến cơ thể nhanh đổ mồ hôi. Theo Medical News Today, các chị em có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng và tần suất của các cơn bốc hỏa bằng một số hoạt động thư giãn cao như: yoga, massage, tập thở, thái cực quyền và châm cứu.

Bỏ hút thuốc lá, uống rượu bia

Những phụ nữ đang ở thời kỳ mãn kinh không nên hút thuốc lá vì dễ bị bốc hỏa hơn so với những người không có thói quen "phì phèo". Điều này là do hiệu ứng kích thích của nicotine. Ngoài thuốc lá, rượu cũng có thể là nguyên nhân gây bốc hỏa cho một số phụ nữ. Do đó, hãy tránh xa thức uống có cồn để giữ cơ thể được thư giãn.

Huyền My

(Theo Insider, Health Harvard, Medical News Today)