Có thể tái tạo ngực sau mổ ung thư vú bao lâu?

Tôi bị ung thư vú trái, có chỉ định phẫu thuật đoạn nhũ, muốn tái tạo để giữ ngực đầy đặn. Sau điều trị ung thư bao lâu thì được tái tạo ngực? (Mỹ Thương, TP HCM)

Trả lời:

Phẫu thuật tái tạo ngực giúp phụ nữ sau đoạn nhũ giữ vòng hai đầy đặn. Thời điểm thực hiện tái tạo ngực ảnh hưởng lớn đến hiệu quả thẩm mỹ, độ an toàn và quá trình hồi phục. Hiện, y học cho phép lựa chọn giữa ba phương án là tái tạo tức thì, trì hoãn hoặc bán trì hoãn.

Tái tạo tức thì được thực hiện ngay trong cùng ca phẫu thuật đoạn nhũ. Phẫu thuật viên vừa cắt bỏ khối u vừa tái tạo lại hình thể ngực. Tái tạo tức thì giúp người bệnh giữ dáng ngực tự nhiên, ổn định tâm lý, giảm số lần mổ và chi phí đồng thời không làm chậm quá trình điều trị bổ sung như hóa trị, xạ trị. Tuy nhiên, thời gian mổ lâu hơn, có thể khó theo dõi mô sau mổ, dễ để lại sẹo.

Các bác sĩ phẫu thuật đoạn nhũ kết hợp tái tạo ngực tức thì cho người bệnh ung thư vú. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tái tạo trì hoãn được thực hiện sau khi bệnh nhân hoàn tất điều trị ung thư, thường từ vài tháng đến vài năm sau phẫu thuật đoạn nhũ. Cách này phù hợp với bệnh nhân cần xạ trị sau mổ hoặc chưa sẵn sàng về sức khỏe, tâm lý. Nhược điểm là da vùng ngực có thể co rút, sẹo hóa khiến tái tạo khó hơn và kém tự nhiên.

Tái tạo bán trì hoãn là phương án trung gian giữa hai phương pháp vừa đề cập trên. Trong phẫu thuật đoạn nhũ, bác sĩ đặt túi giãn da tạm thời để giữ hình dạng ngực. Nếu kết quả giải phẫu bệnh không cần xạ trị, bệnh nhân sẽ được tái tạo thật sau 1-2 tuần. Nếu cần xạ trị, túi được giữ lại đến khi kết thúc điều trị. Cách này hỗ trợ bảo tồn da và dáng ngực, cho kết quả thẩm mỹ tốt nhưng chi phí cao hơn, có thể gặp biến chứng liên quan túi giãn da.

Quyết định thời điểm tái tạo ngực cần dựa trên giai đoạn và đặc điểm bệnh lý ung thư vú, nguy cơ cần xạ trị hoặc hóa trị sau mổ, sức khỏe và bệnh đi kèm, nguyện vọng và điều kiện của người bệnh. Bạn nên trao đổi với bác sĩ điều trị để lên phương án phẫu thuật phù hợp, hiệu quả nhất.

ThS.BS Trần Nguyễn Nhật Khánh

Khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM