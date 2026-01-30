Co thắt mạch vành gây đau ngực

Hà NộiAnh Công, 45 tuổi, thường xuyên đau ngực, lan lên cổ và vai trái, bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân là co thắt mạch vành.

Hai năm trở lại đây, anh Công thường xuyên đau ngực. Cơn đau đột ngột, chủ yếu khi nghỉ ngơi, ban đêm hoặc rạng sáng. Gần đây tình trạng nặng hơn, khoảng 10 lần mỗi ngày, kèm cứng hàm hai bên, tê bì hai tay, khó thở thoáng qua.

ThS.BS Nguyễn Tuấn Long, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, nhận thấy triệu chứng của anh Công giống co thắt mạch vành. Đây là bệnh lý chức năng thường khó phát hiện bằng phương pháp chẩn đoán thông thường như siêu âm tim hay điện tim. Nhiều người cũng có triệu chứng đau ngực giống bệnh mạch vành song các xét nghiệm không phát hiện tổn thương tim thực thể, lòng mạch không bị hẹp tắc do xơ vữa.

Anh Công được chụp mạch vành kết hợp nghiệm pháp Ergonovine, tức dùng thuốc để kích thích mạch vành giúp phát hiện tình trạng co thắt trong thời gian ngắn. Kết quả cho thấy mạch vành phải co thắt rõ rệt khiến dòng máu tạm thời bị cản trở. Khi được dùng thuốc giãn mạch, mạch vành nhanh chóng giãn trở lại.

Bác sĩ chỉ định điều trị nội khoa bằng thuốc giãn mạch kiểm soát co thắt mạch vành cho anh Công, sau đó cơn đau ngực giảm rõ rệt.

Bác sĩ thực hiện nghiệm pháp Ergonovine để xác định tình trạng co thắt mạch vành của người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Long, co thắt mạch vành là tình trạng các động mạch nuôi tim co lại đột ngột, thoáng qua làm giảm lượng máu tới cơ tim, gây đau ngực. Khác với bệnh mạch vành do xơ vữa, mạch vành không bị hẹp tắc cố định mà chỉ co thắt trong từng thời điểm.

Nguyên nhân gây bệnh chưa được xác định rõ nhưng có liên quan đến rối loạn chức năng nội mạc mạch máu, tăng nhạy cảm của mạch vành với yếu tố kích thích. Tình trạng này có thể xảy ra ở cả người trẻ, không có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch điển hình. Hút thuốc lá, căng thẳng kéo dài, rối loạn giấc ngủ, thay đổi thời tiết, sử dụng rượu bia hoặc một số loại thuốc cũng là yếu tố nguy cơ.

Nếu không điều trị đúng cách, co thắt mạch vành có thể gây ra những biến cố tim mạch nguy hiểm. Những cơn co thắt kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần làm giảm nghiêm trọng lượng máu nuôi cơ tim dẫn tới rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim cấp, kéo dài tình trạng đau ngực.

Bác sĩ Long cho hay bệnh co thắt mạch vành được phòng ngừa, kiểm soát nếu người bệnh tránh yếu tố nguy cơ khởi phát. Mỗi người nên duy trì lối sống điều độ, tập thể dục vừa phải, ăn uống lành mạnh, kiểm soát stress, tuân thủ điều trị nội khoa, tái khám định kỳ.

Ly Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi