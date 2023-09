Có nên uống nước đá lạnh sau sinh?

Tôi vừa sinh con ba tuần, thèm uống nước đá lạnh nhưng sợ ảnh hưởng sức khỏe và sữa mẹ. Tôi có nên uống nước đá lạnh? (Quỳnh Mai, TP HCM)

Trả lời:

Hiện không có bằng chứng nào cho thấy uống nước đá sau sinh gây nguy hiểm cho mẹ và bé. Thông tin uống nước đá làm chậm quá trình hồi phục sau sinh cũng không hoàn toàn đúng, trừ khi người mẹ dễ bị ốm khi uống nước lạnh.

Người mẹ uống nước nhiệt độ cao hay thấp thì cơ thể vẫn có nhiệt độ ở mức ổn định và giữ sữa trong phạm vi nhiệt độ đó. Nhờ đó, kháng thể và dưỡng chất trong sữa được bảo toàn.

Nước đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tiết sữa, góp phần hạn chế táo bón. Tuy nhiên, phụ nữ sau sinh không nên uống nước đá vào buổi sáng, thời tiết lạnh, sử dụng điều hòa hoặc khi cơ thể yếu, mệt mỏi. Mẹ cũng hạn chế dùng nước ở các hàng quán để tránh nhiễm khuẩn, nhiễm ký sinh trùng.

Sức đề kháng của sản phụ thường không tốt, uống nước lạnh có thể cảm lạnh, đau họng, ho... Mẹ bị cảm cúm có thể lây sang cho con thông qua hành động tiếp xúc gần hoặc sữa mẹ. Các mạch máu trong dạ dày và ruột co thắt, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, dễ lạnh bụng, đầy hơi, tiêu chảy... sau khi uống nước lạnh.

Nước lạnh cũng có thể làm răng ê buốt sau sinh do men răng của người mẹ thường yếu vì thay đổi nội tiết, thiếu hụt canxi trong quá trình mang thai. Uống nước đá cũng tiềm ẩn nguy cơ đau đầu do nhiệt độ giảm khiến các dây thần kinh ê buốt. Sản phụ nên dùng nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng giúp cơ thể nhanh hồi phục hơn và thúc đẩy tử cung co lại về kích thước ban đầu.

Chế độ ăn sau sinh ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé. Người mẹ sau khi sinh nên được bác sĩ khám, tư vấn chế độ dinh dưỡng cân bằng, khoa học phù hợp với thể trạng, nhu cầu của bản thân.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome