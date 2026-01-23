Có nên trữ trứng trước khi chữa ung thư?

Tôi 30 tuổi, chưa kết hôn, mắc ung thư vú giai đoạn hai, sắp phẫu thuật và hóa trị. Tôi có nên trữ trứng trước khi điều trị để có cơ hội sinh con sau này không? (Nguyễn Liên, TP HCM)

Trả lời:

Các phương pháp phổ biến trong điều trị ung thư vú đều có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Liệu pháp hormone (thuốc điều trị nội tiết) có thể ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt, dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, mất kinh, suy buồng trứng. Ở những trường hợp cần hóa trị, đặc biệt khi ung thư vú tiến triển và xâm lấn nhiều cơ quan, việc sử dụng thuốc liều cao tác động toàn thân làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến buồng trứng, gây tổn thương tế bào trứng, suy buồng trứng sớm và vô sinh. Các phương pháp điều trị nội tiết, hóa trị có thể gây độc cho trứng, nguy cơ dị tật bẩm sinh, do đó người bệnh cần tránh mang thai trong thời gian điều trị.

Tuổi tác đóng vai trò quan trọng trong khả năng sinh sản sau này của người bệnh ung thư vú. Với phụ nữ đã giảm dự trữ buồng trứng, tác dụng phụ của các phương pháp điều trị có thể khiến khả năng sinh sản suy giảm mạnh hơn.

Trong một số trường hợp, liệu pháp nội tiết có thể kéo dài đến 5 năm, khiến dự trữ buồng trứng suy giảm nghiêm trọng hoặc cạn kiệt sau điều trị. Nếu ung thư vú di căn phải phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn buồng trứng, người bệnh không còn khả năng mang thai bằng trứng của chính mình. Khi đó, nếu muốn có con, lựa chọn duy nhất là xin trứng hiến tặng để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Bạn nên cân nhắc trữ đông trứng trước khi điều trị ung thư vú để bảo tồn khả năng có con trong tương lai. Trữ đông trứng là phương pháp bảo quản lạnh tế bào trứng đã trưởng thành. Kỹ thuật này giúp bạn chủ động thời điểm mang thai và sinh con mà không bị ảnh hưởng bởi nguy cơ giảm dự trữ buồng trứng do tuổi tác hoặc bệnh lý gây giảm sức khỏe sinh sản, trong đó có ung thư vú.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) ứng dụng kỹ thuật thủy tinh hóa trong trữ đông trứng. Phương pháp sử dụng nhiệt độ cực thấp (nitơ lỏng -196 độ C) để đông lạnh trứng nhanh, ngăn chặn hình thành tinh thể đá, bảo vệ cấu trúc tế bào trứng, nâng cao tỷ lệ sống của trứng sau rã đông so với phương pháp đông chậm truyền thống.

Chuyên viên phôi học thực hiện trữ đông trứng tại IVF Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trứng được bảo quản không giới hạn thời gian. Sau điều trị ung thư vú, khi sức khỏe của bạn ổn định và mong muốn sinh con thì trứng sẽ được rã đông, thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng. Phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ tích hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI), chuyên viên phôi học cùng chấm điểm chất lượng phôi. Bác sĩ sẽ chọn một phôi loại tốt để chuyển vào tử cung giúp bạn đậu thai và sinh con khỏe mạnh.

