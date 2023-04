Có nên trì hoãn ngày 'đèn đỏ' để đi du lịch?

Sắp tới tôi có kế hoạch đi du lịch nhưng không may lại rơi vào ngày "đèn đỏ", xin hỏi có cách nào an toàn trì hoãn không thưa bác sĩ? (Thảo Ngân, TP HCM)

Trả lời:

Kinh nguyệt là hiện tượng bình thường trong quá trình phát triển của nữ giới. Thông thường, chu kỳ kinh nguyệt kéo dài từ 21-35 ngày, trong đó 3-5 ngày có kinh. Trong mỗi chu kỳ lượng máu trung bình mất đi khoảng từ 50-80 ml. Nồng độ hormone trong cơ thể thay đổi nên trước ngày kinh, phụ nữ có thể cảm thấy căng thẳng, lo lắng, đau bụng.

Nhiều chị em than phiền khi những ngày này trùng với thời điểm đi chơi xa, du lịch, phải chịu đựng cơn đau, khó chịu, không tham gia trọn vẹn trong các hoạt động vui chơi. Một số người có nhu cầu trì hoãn ngày "đèn đỏ" trong dịp này.

Một trong những cách để trì hoãn ngày đèn đỏ là sử dụng thuốc tránh thai. Phụ nữ nên dùng thuốc tránh thai chứa loại các hormone estrogen và progesterone trước ngày kinh. Lý do là ở cuối chu kỳ kinh, hàm lượng hai hormone này giảm đột ngột gây co thắt, bong nội mạc tử cung, đứt mạch máu và máu chảy ra ngoài tạo thành kinh nguyệt. Do đó bổ sung hormone estrogen và progesterone kịp thời sẽ là biện pháp trì hoãn ngày đèn đỏ.

Đây là một giải được đánh giá an toàn. Tuy nhiên khi sử dụng thuốc tránh thai để trì hoãn chu kỳ kinh nguyệt, cần lưu ý một số vấn đề như:

Thuốc có thể mang lại một số tác dụng phụ không mong muốn như buồn nôn, nôn, nhức đầu, tức ngực, đau cơ, tăng cân... Việc sử dụng thuốc tránh thai thời gian ngắn có thể khiến nội mạc tử cung dày lên, cơ thể nặng nề tích nước, đặc biệt vùng bụng dưới. Chỉ khi ngừng thuốc, tình trạng khó chịu này mới chấm dứt. Ngoài ra, việc đột ngột thay đổi nội tiết có thể làm mạch máu đứt, nội mạc bong nhanh vì vậy lần ra kinh sau có thể sẽ kéo dài, lượng huyết ra nhiều hơn, gây hại sức khỏe.

Chỉ nên trì hoãn ngày "đèn đỏ" với phụ nữ đã trưởng thành. Các bạn gái độ tuổi dậy thì không nên áp dụng. Độ tuổi dậy thì nội tiết chưa ổn định, có thể gây rối loạn kinh nguyệt ở những chu kỳ tiếp theo.

Dù tạm dừng kinh nguyệt vì bất kỳ lý do, bạn nên khám phụ khoa, đặc biệt hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc, không lạm dụng hay tự ý mua thuốc về uống. Điều này có thể dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như: vô kinh, giảm ham muốn, giảm thị lực...

Phụ nữ nên uống thuốc hàng ngày, uống trước 7 ngày dự kiến có kinh, vào một khung giờ nhất định. Liều lượng là một viên mỗi ngày cho tới khi không muốn trì hoãn nữa. Thông thường, ngừng uống thuốc khoảng 2-3 ngày kinh nguyệt sẽ xuất hiện trở lại. Sau ngừng thuốc 15 ngày mà kinh nguyệt không có lại cần tới bác sĩ chuyên khoa để khám và điều trị.

ThS.BS Trần Thị Thanh Thảo

Bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh TP HCM