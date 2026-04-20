Có nên tắm nhiều lần cho trẻ sơ sinh khi nắng nóng?

Con tôi một tháng tuổi, trời nắng nóng có nên tắm cho bé 2-3 lần một ngày để con mát mẻ, dễ ngủ không? (Loan, 24 tuổi)

Trả lời:

Cha mẹ cần tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách để tối ưu lợi ích cho sức khỏe, sự phát triển. Đây là quá trình làm sạch cơ thể, đồng thời kích thích lưu thông máu, hỗ trợ hệ hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn hoạt động hiệu quả. Tắm đúng cách còn tạo sự gắn kết gần gũi giữa mẹ và bé ngay từ những ngày đầu đời, giúp trẻ cảm nhận chất lỏng, nhiệt độ, âm thanh của nước.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên tắm cho trẻ sơ sinh 2-3 lần một ngày, ngay cả khi thời tiết nắng nóng. Làn da của bé mỏng manh, được bảo vệ bởi lớp màng ẩm tự nhiên. Tắm thường xuyên có thể bào mòn lớp dầu tự nhiên, màng bảo vệ biểu bì, dẫn đến khô da, kích ứng, tăng khả năng mắc bệnh chàm sữa. Sử dụng nước ấm (37-38 độ C) chỉ mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, nếu lạm dụng sẽ tăng nguy cơ hạ thân nhiệt và mất nước ở trẻ.

Bạn nên tắm cho bé khoảng 2-3 lần một tuần, sử dụng khăn ấm để vệ sinh vùng mặt, cổ, miệng, tay, chân, bộ phận sinh dục, hậu môn của bé hàng ngày. Thời điểm phù hợp để tắm cho trẻ sơ sinh là khi có ánh nắng mặt trời, tốt nhất trong khoảng 10h-11h. Mỗi lần tắm kéo dài 4-5 phút nhằm tránh làm cơ thể bé mất nhiệt.

Tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách giúp bé ngủ ngon hơn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhiệt độ nước tắm lý tưởng cho trẻ là 36-37 độ C, mức nhiệt này tương đương với thân nhiệt tự nhiên, giúp bé cảm thấy thư giãn. Khi tắm cho trẻ, phụ huynh cần lưu ý nhiệt độ và phòng tắm phải kín gió để hạn chế nguy cơ cảm lạnh. Vào mùa hè, bạn có thể sử dụng quạt hoặc điều hòa điều chỉnh không khí, duy trì nhiệt độ phòng ổn định ở mức 26-28 độ C.

Bạn không nên tắm cho bé khi đang đói hoặc vừa bú xong, cảm giác đói khiến bé khó chịu, dễ quấy khóc, không hợp tác. Tắm ngay sau khi bú gây áp lực lên dạ dày, dẫn đến nôn trớ. Khi trẻ gặp vấn đề sức khỏe, bị ốm hoặc vừa mới hết bệnh, bạn chỉ nên dùng khăn ấm vệ sinh cho bé.

BS.CKI Tô Vũ Thiên Hương

Trung tâm Sơ sinh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM