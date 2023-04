Có nên kiêng quan hệ khi mang thai?

Cực khoái và quan hệ tình dục không gây tổn thương tới em bé và sảy thai, ngoại trừ người bị dọa sảy thai hoặc từng sinh non.

Đa số trường hợp quan hệ tình dục hoặc đạt cực khoái khi mang thai không thể dẫn đến sảy thai. Nhiều ca sảy thai do bất thường về nhiễm sắc thể, có nghĩa là phôi thai có vấn đề nên không thể phát triển bình thường. Trong những trường hợp này, không có cách để ngăn sảy thai, kể cả kiêng quan hệ tình dục hoặc cực khoái.

Trong quá trình mang thai và tử cung phát triển, chị em có thể cảm thấy co thắt tử cung khi đạt cực khoái mạnh hơn. Elizabeth Stewart, MD, chuyên gia sản phụ khoa tại Trường Y Harvard, Mỹ, giải thích lý do là tử cung sưng lên, lưu lượng máu dồn về tử cung tăng cao, song điều này không gây nguy hiểm và sảy thai. Thai nhi được túi ối và cơ tử cung bảo vệ, không bị ảnh hưởng bởi hoạt động tình dục. Ngoài ra, em bé còn được bảo vệ, chống nhiễm trùng nhờ nút nhầy dày bịt kín cổ tử cung.

Chị em có thể bị chuột rút và ra máu lốm đốm sau khi quan hệ, tuy nhiên chuyên gia cho rằng đây là hiện tượng bình thường. Một nghiên cứu ở người mang thai có nguy cơ thấp, nếu không có các biến chứng đáng lo ngại và em bé, nhau thai ở vị trí tốt, đôi khi sẽ bị chảy máu lốm đốm và tình huống này không đáng ngại. Lượng máu tăng cao cùng cổ tử cung to lên có thể khiến các mạch máu ở khu vực này bị vỡ, dẫn đến xuất hiện đốm máu.

Quan hệ tình dục và đạt cực khoái khi mang thai có lợi cho nhiều thai phụ. Ảnh: Freepik

Do đó, chị em không nên lo ngại nguy cơ sảy thai mà kiêng quan hệ tình dục, đạt cực khoái. Hoạt động tình dục có lợi cho thai kỳ, do cảm giác khác biệt và mãnh liệt hơn so với quan hệ tình dục không mang thai, từ đó giảm căng thẳng, tăng lưu thông máu. Khi gần ngày dự sinh, tình dục có thể giúp chị em chuẩn bị cho việc sinh nở.

Một số người có thể thích hoạt động tình dục hơn trong thời kỳ mang thai do các loại hormone và lưu lượng máu tăng lên, cơ thể thay đổi. Nếu đã được bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng, chị em có thể yên tâm. Trường hợp bị chảy nhiều máu, thấm đẫm một mảnh vải nhỏ, thì đây là triệu chứng không bình thường; hoặc chị em lo lắng về sức khỏe nên nhờ bác sĩ tư vấn hoặc đi khám ngay.

Ai nên tránh quan hệ tình dục khi mang thai?

Một số người có thể cần kiêng hoạt động tình dục khi mang thai, gồm người từng bị dọa sảy thai khi đang mang bầu, từng sinh non, có các cơn co thắt tử cung sớm, cổ tử cung yếu, chảy máu hoặc tiết dịch âm đạo không rõ nguyên nhân, rò rỉ dịch trong lúc mang thai.

Thai phụ bị nhau tiền đạo hoặc các vấn đề về nhau thai, vỡ tử cung hoặc màng ối cũng nên kiêng quan hệ tình dục khi mang thai. Lý do là tinh dịch chứa prostaglandin, có thể gây ra các cơn co thắt tử cung, làm tăng khả năng sinh non hoặc nhau thai bong non (tình trạng nhau thai bong sớm trước khi sinh).

Ngoài ra, nhóm mắc bệnh lây qua đường tình dục cũng cần cân nhắc kiêng quan hệ tình dục khi mang thai cho đến khi điều trị xong và xác nhận đã khỏi bệnh.

Chi Lê (Theo Parents)