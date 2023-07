Có nên gọt vỏ trái cây, rau củ?

Vỏ quả táo, cà rốt chứa nhiều dưỡng chất, có thể ăn mà không nên loại bỏ, trong khi trái cây có múi, bơ, bí đỏ, dưa gang cần gọt trước khi ăn.

Ăn nhiều trái cây và rau củ có thể mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhiều người đến khám dinh dưỡng băn khoăn có nên bỏ vỏ trái cây trước khi ăn để tránh tác hại của thuốc trừ sâu (nếu có).

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng, Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết trái cây và rau củ như táo, mơ, măng tây, quả mọng, cà rốt, anh đào, dưa chuột, cà tím, nho, đào, khoai tây, bí (nếu nấu chín kỹ) có thể ăn cả vỏ. Tuy nhiên, mỗi người cần xem xét yếu tố an toàn như không chứa thuốc trừ sâu, vệ sinh... trước khi ăn, để không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Theo phân tích tổng hợp đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ năm 2014, rửa bằng nước có thể loại bỏ khoảng 41% dư lượng thuốc trừ sâu trên trái cây, khi gọt vỏ có thể loại bỏ gấp đôi dư lượng này.

Vỏ trái cây có thể chứa một số dưỡng chất có lợi như chất xơ, vitamin nhưng tiềm ẩn dư lượng thuốc trừ sâu. Ảnh: Freepik

Bác sĩ Duy Tùng cho biết, vỏ trái cây và rau củ có thể chứa các dưỡng chất tốt cho sức khỏe, giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan. Chúng cũng giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Ăn cả vỏ và cùi có thể tăng tổng lượng các chất dinh dưỡng này.

Theo Trung tâm dữ liệu thực phẩm - FoodData Central thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (UDSA), trái táo nguyên vỏ chứa nhiều vitamin K, A, C, canxi và kali lần lượt là 332%, 142%, 115%, 20%, 19% so với táo đã bỏ vỏ. Một củ khoai tây luộc cả vỏ có thể chứa nhiều vitamin C hơn 175%, 115% kali, 111% folate, 110% magiê và phốt pho so với đã gọt vỏ.

Vỏ trái cây và rau củ có thể làm giảm cơn đói, giúp no lâu hơn nhờ vào hàm lượng chất xơ cao có trong vỏ. Chất xơ làm chậm tốc độ tiêu hóa thức ăn trong dạ dày hoặc ảnh hưởng đến tốc độ giải phóng hormone gây no trong cơ thể, có lợi cho người đang muốn giảm cân.

Bên cạnh những loại trái cây có thể ăn cả vỏ, bác sĩ Duy Tùng cho biết thêm trái bơ, trái cây có múi (bưởi, chanh, chanh, cam...), tỏi, bí đỏ, dưa gang, trái cây nhiệt đới (vải, dứa, đu đủ...) nên được gọt vỏ trước khi ăn. Bởi đây là những vỏ có kết cấu dai, khó nhai, khó tiêu hóa. Một số khác có thể ăn được nhưng có thể có vị đắng hoặc phủ một lớp sáp, chất bẩn khó loại bỏ, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bảo Bảo