Có nên dùng cồn xoa bóp để hạ sốt cho trẻ?

Cồn xoa bóp không có tác dụng hạ sốt, ngược lại gây giảm nhiệt độ trên da khiến trẻ sốt cao hơn, có thể gây ngộ độc cồn.

Thời tiết giao mùa khiến trẻ dễ nhiễm bệnh, gây sốt cao, mệt mỏi, khó chịu... Một số người cho rằng phương pháp xoa bóp với cồn hoặc lau người bằng khăn tẩm cồn sẽ khiến trẻ hạ sốt nhanh hơn. Song không có bằng chứng khoa học cho việc này, ngược lại còn gây nguy hiểm cho trẻ.

Cồn xoa bóp (isopropanol) bay hơi nhanh sau khi thoa lên da, do đó có tác dụng làm mát nhanh. Tuy nhiên, nhiệt độ trên da giảm báo hiệu cho não bộ rằng trẻ đang lạnh, từ đó gây ra hiện tượng co mạch và tiếp tục tăng nhiệt độ cơ thể. Bên cạnh đó, cồn có thể hấp thụ qua da hoặc hít vào phổi, gây ngộ độc dẫn tới hôn mê.

Bên cạnh cồn xoa bóp, gia đình không nên cho trẻ dùng thuốc hạ sốt liều cao hoặc tần suất dày hơn so với chỉ định. Cách làm này không tăng hiệu quả của thuốc, ngược lại tăng nguy cơ tác dụng phụ, ví dụ đau dạ dày và chảy máu dạ dày, gây hại cho gan. Gia đình không cho trẻ dùng thuốc aspirin vì có thể gây hội chứng Reye.

Trẻ sốt cao cần được uống thuốc hạ sốt, bù nước, thoát nhiệt bằng cách chườm ấm và mặc quần áo thoáng mát. Ảnh: Freepik

Người nhà không tự ý cho trẻ dùng thuốc kháng sinh để tự điều trị bệnh khi sốt, do thuốc không hiệu quả với các bệnh do virus và gây kháng thuốc khi dùng sai liều. Trẻ ốm cần tránh xa người hút thuốc do kích ứng hệ hô hấp.

Sốt không phải là bệnh, đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể trẻ đang chống lại nhiễm trùng hoặc mầm bệnh. Gia đình không nên quá lo lắng, cần theo dõi nhiệt độ cơ thể và can thiệp khi trẻ sốt trên 38,5 độ C. Các cách can thiệp an toàn gồm vệ sinh cơ thể trẻ bằng nước ấm để giảm khó chịu trong thời gian ngắn, mặc quần áo thoáng mát hơn, cho trẻ uống nhiều nước. Cha mẹ có thể cho trẻ uống thuốc hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ, nghỉ ngơi nhiều hơn.

Gia đình nên đưa trẻ nhập viện nếu con có các triệu chứng: khó thở, thở gấp, ho, tiêu chảy hoặc nôn mửa, đau tai, đi tiểu không thường xuyên, nhức đầu dữ dội, không ăn, cứng cổ, phát ban, khó thở hoặc tức ngực, đau ở ngực, bụng, nhầm lẫn, mất phương hướng, ngất xỉu, sưng hạch.

Chi Lê (Theo Verywell Health)