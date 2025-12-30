Có nên cắt bỏ hoàn toàn chất béo để giảm cân?

Bạn bè khuyên tôi kiêng hoàn toàn dầu mỡ, chất béo để giảm cân nhanh. Cách này hiệu quả không? (Vy Oanh, TP HCM)

Trả lời:

Nhiều người nghĩ loại bỏ hoàn toàn chất béo khỏi chế độ ăn giúp giảm cân nhanh song chưa chính xác. Hầu hết các loại thức ăn đều cung cấp 4 nhóm dưỡng chất gồm chất đạm, chất béo, đường bột và vitamin. Chất béo không chỉ là nguồn sinh năng lượng quan trọng mà còn có vai trò là dung môi để hòa tan các vitamin thiết yếu cho cơ thể như A, D, E, K... và các axit béo như omega 3, omega 6. Bên cạnh đó, chất béo tham gia vào cấu tạo các tế bào, nhất là các tổ chức não bộ.

Bỏ hoàn toàn chất béo khỏi chế độ ăn gây hại cho sức khỏe. Chế độ ăn không chất béo có thể dẫn đến thiếu hụt các axit béo thiết yếu, một số triệu chứng như da khô, hệ miễn dịch suy yếu, mức năng lượng thấp, mất cân bằng dinh dưỡng... Cơ thể không được nạp đủ chất béo dẫn đến giảm hấp thu, thiếu vitamin tan trong dầu.

Để giảm cân, bạn nên chọn đúng chất béo thay vì cắt hoàn toàn. Ưu tiên chất béo không bão hòa (tốt cho cơ thể) đồng thời hạn chế loại xấu là chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa (trans fat). Chất béo tốt góp phần kéo dài cảm giác no sau bữa ăn, hạn chế ăn vặt không cần thiết. Chất béo còn cung cấp nguồn năng lượng ổn định cho các hoạt động thể chất. Chế độ ăn ít tinh bột kết hợp lượng chất béo tốt phù hợp, giúp cơ thể dần chuyển sang trạng thái ưu tiên đốt mỡ làm nhiên liệu.

Bữa ăn loại bỏ hoàn toàn chất béo không tốt cho sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Chất béo không bão hòa còn có vai trò ổn định đường huyết sau ăn. Kết hợp chất béo không bão hòa cùng carbohydrate phức, protein, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, ngăn insulin tăng đột ngột. Nhờ vậy, duy trì được mức năng lượng ổn định, ít bị mệt mỏi giữa ngày.

Bạn nên hạn chế chất béo bão hòa có trong mỡ động vật, bơ, phô mai và các loại dầu như dầu cọ, dầu dừa. Ưu tiên chất béo không bão hòa có nhiều trong quả bơ, dầu ô liu, các loại hạt (hạnh nhân, óc chó), cá béo (cá hồi, cá trích), hạt lanh, dầu hạt cải, đậu nành... Tuy nhiên, cần kiểm soát khẩu phần chất béo bão hòa hợp lý theo tư vấn của bác sĩ để bữa ăn cân bằng, khoa học.

Bác sĩ Võ Trần Như Thảo

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7