Có nên ăn sữa chua cùng hoa quả?

Tôi thường ăn sữa chua trộn hoa quả nhưng đôi khi đầy bụng, khó tiêu sau ăn? Cách kết hợp này có tốt cho tiêu hóa không? (Lan Anh, 34 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Sữa chua là thực phẩm lên men, có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp protein, canxi, kẽm, vitamin nhóm B, lợi khuẩn (probiotic). Ăn sữa chua mỗi ngày giúp cơ thể bổ sung hàng tỷ lợi khuẩn sống, góp phần cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, ức chế vi khuẩn có hại, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng phù hợp để ăn kèm với sữa chua. Kết hợp không đúng có thể phản tác dụng, nhất là người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, trẻ nhỏ hoặc người đang gặp vấn đề về dạ dày.

Nhiều người có thói quen ăn sữa chua cùng trái cây để tăng hương vị và bổ sung vitamin. Nhưng ăn sữa chua với trái cây có tính axit cao như cam, quýt, chanh, bưởi, dứa, kiwi... không có lợi cho tiêu hóa. Chúng có hàm lượng lớn axit citric cao, có thể làm giảm pH trong dạ dày khi kết hợp với axit lactic tự nhiên trong sữa chua, dẫn đến đầy hơi, chướng bụng hoặc khó tiêu.

Không nên kết hợp sữa chua với trái cây có tính axit cao. Ảnh: Ly Nguyễn

Để sử dụng sữa chua hiệu quả và an toàn, bạn ưu tiên kết hợp trái cây ít axit, giàu chất xơ và có vị ngọt tự nhiên như chuối, táo, lê, việt quất, dâu tây chín, xoài chín, dưa hấu...

Chuối giàu kali, ăn cùng sữa chua nhiều canxi bổ sung thêm năng lượng nhanh chóng và hồi phục cơ bắp sau tập luyện. Chuối cũng là thực phẩm giàu loại chất xơ hòa tan inulin kết hợp với sữa chua bổ sung thêm lợi khuẩn giúp cải thiện tiêu hóa, táo bón.

Ăn sữa chua và dưa hấu rất phù hợp trong những ngày hè nóng nực nhờ lượng nước cao, hỗ trợ giải nhiệt và bù nước tối ưu cho cơ thể. Thêm dâu tây, táo, xoài vào sữa chua góp phần cung cấp các vitamin và chất xơ, tăng hương vị.

Bạn nên hạn chế kết hợp sữa chua với các loại đường tinh luyện, siro hay các loại thức ăn... có hàm lượng đường cao vì dễ gây tăng cân nếu ăn thường xuyên.

Bạn nên ăn sữa chua sau bữa ăn chính hoặc bữa phụ, tốt nhất là sau 1-2 tiếng. Khi dạ dày đã có thức ăn, ít acid trong dạ dày, nhờ đó lợi khuẩn trong sữa chua dễ dàng tồn tại và phát huy tác dụng trong ruột, tránh kích ứng niêm mạc dạ dày, nhất là với người có tiền sử viêm loét hoặc trào ngược dạ dày thực quản. Sữa chua nên được bảo quản lạnh trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ 4-6 độ C, nên sử dụng ngay sau khi mở nắp và còn thời hạn sử dụng.

Ths.Bs. Hoàng Thị Hằng

Khoa Dinh dưỡng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội