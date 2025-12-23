Có nên ăn hạt đu đủ không?

Hạt đu đủ thường bị bỏ đi nhưng nó chứa nhiều hợp chất có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích.

Có lợi cho tiêu hóa

Hạt đu đủ chứa enzyme papain, có khả năng hỗ trợ tiêu hóa bằng cách phân giải protein và góp phần cải thiện môi trường đường ruột. Ăn một lượng nhỏ, khoảng một thìa cà phê mỗi ngày, có thể giảm đầy hơi, táo bón và khó tiêu ở một số người.

Hỗ trợ sức khỏe gan

Gan đảm nhiệm chức năng giải độc cho cơ thể. Nhờ chứa các hợp chất sinh học và chất chống oxy hóa, hạt đu đủ được cho là có khả năng hỗ trợ sức khỏe gan.

Chống viêm và chống oxy hóa

Viêm mạn tính liên quan đến nhiều bệnh lý. Hạt đu đủ chứa polyphenol và flavonoid - những hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Dùng lượng nhỏ góp phần giảm phản ứng viêm và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Các chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa gốc tự do, từ đó hạn chế stress oxy hóa và nguy cơ tổn thương tế bào - yếu tố liên quan đến các bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, viêm khớp.

Tăng cường sức khỏe thận

Nhờ chứa chất chống oxy hóa, hạt đu đủ được cho là có thể bảo vệ tế bào thận trước tác động của stress oxy hóa. Song, chưa đủ cơ sở khoa học để khẳng định vai trò phòng ngừa sỏi thận.

Kiểm soát cân nặng

Hạt đu đủ chứa một số hợp chất liên quan đến quá trình trao đổi chất để kiểm soát cân nặng. Chất xơ trong hạt góp phần tạo cảm giác no lâu, từ đó giúp hạn chế lượng calo nạp vào. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân còn phụ thuộc vào chế độ ăn uống và lối sống tổng thể.

Tốt cho da

Các chất chống oxy hóa trong hạt đu đủ hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của gốc tự do. Tuy nhiên, hiệu quả làm đẹp da hay giảm mụn vẫn chưa được chứng minh rõ ràng.

Bạn có thể ăn hạt đu đủ sống, tuy nhiên vị khá cay nên chỉ nên dùng với lượng nhỏ, khoảng một thìa cà phê. Hạt cũng có thể được phơi khô, xay nhuyễn và dùng như gia vị cho salad, sinh tố hoặc nước sốt. Liều lượng khoảng một thìa cà phê mỗi ngày, dùng quá nhiều dễ gây khó chịu.

Phụ nữ mang thai nên tránh ăn hạt đu đủ vì có nguy cơ gây co thắt tử cung. Người dị ứng với mủ cao su hoặc đu đủ cũng không nên sử dụng. Người mắc bệnh tiêu hóa hoặc đang dùng một số loại thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng hạt đu đủ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)