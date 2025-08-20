Có con sau cắt hai vòi trứng nhờ thụ tinh ống nghiệm

Hà NộiChị Dương nhiều lần mang thai ngoài tử cung phải phẫu thuật cắt cả hai vòi trứng, sau đó thụ tinh ống nghiệm sinh con ở tuổi 36.

"Tôi đã đợi chờ 10 năm để được làm mẹ", chị Dương nói khi ôm con gái hai tháng tuổi hôm 20/8.

Chị từng hai lần có thai tự nhiên đều sảy sớm, thụ tinh nhân tạo cũng bất thành. Năm 2016, chị mang thai nhưng nằm ngoài tử cung, phải phẫu thuật cắt vòi trứng trái.

BS.CKI Phan Ngọc Quý, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh) chỉ định vợ chồng chị Dương làm các xét nghiệm song không xác định được nguyên nhân gây sảy thai liên tiếp. Kết quả nhiễm sắc thể đồ của họ bình thường, xét nghiệm hội chứng kháng Antiphospholipid gây lưu thai, sảy thai cũng âm tính.

Bác sĩ nhận định chị Dương còn một bên vòi trứng thông suốt, tử cung không có bất thường, chức năng buồng trứng bình thường. Đôi vợ chồng vẫn còn khả năng mang thai tự nhiên nên tiếp tục cố gắng thụ thai. Nửa năm sau đó, chị Dương lại mang thai ngoài tử cung buộc cắt vòi trứng còn lại, mất hoàn toàn khả năng có con tự nhiên.

Phương pháp điều trị sinh sản duy nhất lúc này là thụ tinh ống nghiệm (IVF). Bác sĩ Quý điều trị các chỉ số nội tiết ổn định cho người bệnh trong 3 tháng, sau đó kích thích buồng trứng theo phác đồ cá thể hóa. Chị Dương thu được 38 noãn, thụ tinh với tinh trùng của chồng tạo được 4 phôi ngày 5 và 8 phôi ngày 6.

Bác sĩ Quý chuyển một phôi ngày 5 vào buồng tử cung, chị Dương đậu thai ngay lần đầu. Những phôi thai còn lại được trữ đông, giúp vợ chồng có thêm con sau này. Đầu tháng 6 vừa qua, chị Dương sinh mổ thành công con gái nặng 3,1 kg.

Con gái đầu lòng của vợ chồng chị Dương lúc mới chào đời. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Vòi trứng là nơi trứng gặp tinh trùng để thụ tinh và dẫn trứng đã thụ tinh vào tử cung làm tổ. Theo bác sĩ Quý, khoảng 20-30% các trường hợp vô sinh hiếm muộn liên quan đến bất thường tại vòi trứng. Một số nguyên nhân thường gặp là viêm ống dẫn trứng, xoắn, tắc vòi trứng... Khi vòi trứng bị tắc nghẽn, trứng đã thụ tinh không thể di chuyển về buồng tử cung mà làm tổ và phát triển ngay tại vòi trứng, gây ra hiện tượng mang thai ngoài tử cung. Trường hợp dịch ứ đọng tại vòi trứng có thể chảy vào buồng tử cung gây viêm niêm mạc, cản trở phôi thai làm tổ, tăng nguy cơ lưu thai, sảy thai ngay cả khi thực hiện IVF.

Phần lớn bệnh lý vòi trứng diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng khiến người bệnh thường phát hiện muộn. Nhiều người phải phẫu thuật hoặc thậm chí cắt bỏ vòi trứng làm giảm khả năng mang thai tự nhiên. Để giảm các nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, nữ giới cần giữ vệ sinh vùng kín, đặc biệt trong kỳ kinh nguyệt, tránh dùng dung dịch vệ sinh có tính sát khuẩn mạnh; sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn,. Chị em nên thăm khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần để tầm soát, phát hiện sớm nguy cơ, điều trị kịp thời.

Trịnh Mai