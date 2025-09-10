Có con sau 8 lần chuyển phôi thất bại

Hà Nội10 năm vô sinh với 8 lần chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm thất bại, chị An, 40 tuổi, sàng lọc phôi thành công có con.

Vợ chồng chị An thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại nhiều bệnh viện, tạo được nhiều phôi nhưng tất cả lần chuyển phôi vào tử cung đều thất bại không rõ nguyên nhân. Chị đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVFTA), khám khi đã 40 tuổi. ThS.BS Lê Quang Đô nhận định người bệnh lớn tuổi, dự trữ buồng trứng suy giảm, chất lượng noãn kém, tỷ lệ phôi bất thường về di truyền tăng cao, có thể lên tới 60-70%, phôi khó làm tổ, dễ gây sảy thai hoặc thai lưu. Bác sĩ tiên lượng nếu không sàng lọc phôi, khả năng thất bại lặp lại là khó tránh.

Chị An được chỉ định IVF kết hợp sàng lọc di truyền phôi về lệch bội nhiễm sắc thể. Phương pháp này thường áp dụng cho các trường hợp như vợ chồng có bất thường nhiễm sắc thể, phụ nữ lớn tuổi (sau 35 tuổi), tiền sử hỏng thai hoặc chuyển phôi nhiều lần thất bại.

Sau chọc hút trứng kết hợp với tinh trùng của chồng, chị An thu được 3 phôi ngày 5 và một phôi ngày 6 nhờ nuôi trong tủ Timelapse, tích hợp trí tuệ nhân tạo theo dõi liên tục quá trình phân chia tế bào và phát triển phôi. Chuyên viên phôi học trích một số tế bào của phôi để xét nghiệm di truyền. Kết quả có 3 phôi bất thường, chỉ một phôi ngày 5 có bộ nhiễm sắc thể bình thường.

Lựa chọn phôi này chuyển vào tử cung giúp nâng cao tỷ lệ làm tổ, giảm nguy cơ sảy thai và tăng cơ hội có con khỏe mạnh. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công cuối cùng ngoài yếu tố phôi tốt còn phụ thuộc vào tuổi tác, sức khỏe người mẹ, chất lượng tử cung. Trước khi chuyển phôi, bác sĩ nội soi buồng tử cung của chị An ghi nhận nhiều mảnh viêm và polyp nhỏ ở niêm mạc - nguyên nhân khiến phôi khó bám dính. Bác sĩ Đô tiến hành cắt polyp, đồng thời điều trị viêm niêm mạc.

Cuối năm ngoái, chị An được chuyển một phôi khỏe mạnh vào tử cung thành công mang thai. Tháng trước, con gái chị chào đời khỏe mạnh, nặng 2,7 kg.

Ths.BS Lê Quang Đô bế con gái chị An sau khi chào đời. Ảnh: IVF Tâm Anh

Theo bác sĩ Đô, sàng lọc phôi đặc biệt hữu ích trong những trường hợp như phụ nữ trên 35 tuổi, nhiều lần chuyển phôi thất bại, sảy thai nhiều lần không rõ nguyên nhân, hoặc gia đình có tiền sử bệnh di truyền. Song trong nhiều ca hiếm muộn, nguyên nhân thất bại không chỉ do phôi mà còn liên quan tới môi trường tử cung. Kết hợp điều trị bất thường buồng tử cung và chọn phôi khỏe mạnh giúp nâng cao tỷ lệ thành công

Thanh Ba