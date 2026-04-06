Có con sau 5 năm vô sinh không rõ nguyên nhân

TP HCMChị Ngọc Hơn, 35 tuổi, khám sức khỏe sinh sản bình thường nhưng 5 năm không có con, sau thụ tinh ống nghiệm sinh con khỏe mạnh.

Kết quả kiểm tra tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) cho thấy dự trữ buồng trứng của chị Hơn ổn định, hai vòi trứng thông suốt, tử cung bình thường. Anh Thành, chồng chị, 34 tuổi, có mật độ tinh trùng trung bình, di động tốt. Bác sĩ kết luận anh chị vô sinh không rõ nguyên nhân.

Họ quyết định thụ tinh ống nghiệm (IVF) để có con. Chị Hơn được kích thích buồng trứng, bác sĩ thu được 11 noãn, tạo được 6 phôi ngày 5. Lần chuyển phôi đầu tiên, phôi được đặt vị trí thuận lợi trong tử cung, niêm mạc tốt, nhưng phôi di chuyển bất thường đến vòi trứng phải gây thai ngoài tử cung. Lần chuyển phôi ở chu kỳ tiếp theo cũng không thành công.

ThS.BS Nguyễn Thị Thủy tư vấn chị Hơn nội soi buồng tử cung, kết quả bình thường. Tuy nhiên, kết quả giải phẫu bệnh từ mẫu sinh thiết ghi nhận có sự gia tăng bất thường các tương bào, chẩn đoán viêm nội mạc tử cung mạn tính. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc chuyển phôi thất bại trước đó. Bác sĩ chỉ định chị Hơn dùng kháng sinh điều trị viêm tử cung trong 2 tuần, sau đó canh niêm mạc để chuyển phôi lần ba.

Chị Hơn đậu thai, sinh mổ ở tuần thai 40. Bé Bắp chào đời vào tháng 3/2026, nặng 3,2 kg.

Theo bác sĩ Thủy, vô sinh không rõ nguyên nhân chiếm khoảng 15-30% trường hợp hiếm muộn, khi kiểm tra toàn diện về khả năng sinh sản không ghi nhận bất thường. Tại IVF Tâm Anh TP HCM, tình trạng này chiếm 30-40% số cặp vợ chồng đến khám, trong đó nhiều trường hợp đi khám bình thường nên tự theo dõi chờ có thai tự nhiên dẫn đến bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị. Nếu thời gian mong con trên 4 năm, xác suất thụ thai tự nhiên chỉ còn dưới 1%, theo bác sĩ Thủy.

Bác sĩ khuyến cáo vợ chồng sau kết hôn một năm (hoặc 6 tháng với phụ nữ trên 35 tuổi) chưa có thai nên khám và điều trị sớm. Tại IVF Tâm Anh, phác đồ điều trị vô sinh không rõ nguyên nhân được cá thể hóa từ điều chỉnh lối sống đến can thiệp chuyên sâu nhằm tối ưu hóa tỷ lệ có con. Đặc biệt, hệ thống nuôi cấy phôi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp chọn lọc phôi thai có tiềm năng làm tổ cao nhất. Với trường hợp chuyển phôi thất bại nhiều lần, kỹ thuật sinh thiết phôi sàng lọc tiền làm tổ (PGT-A) kết hợp nội soi buồng tử cung giúp phát hiện và xử trí bất thường, tăng tỷ lệ đậu thai, sinh con khỏe mạnh.

