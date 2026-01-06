Có con sau 25 năm triệt sản

TP HCMÔng Liam đã thắt ống dẫn tinh triệt sản, nay 69 tuổi muốn có thêm con nên từ Mỹ về Việt Nam vi phẫu tìm tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm.

Ông Liam tái hôn với vợ người Việt 35 tuổi, muốn có con nên phẫu thuật nối lại ống dẫn tinh và thụ tinh trong ống nghiệm tại Mỹ nhưng không thành công. Cuối năm 2025, vợ chồng về Việt Nam, đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM).

Bác sĩ Nguyễn Quang Vinh, đơn vị Nam học, cho biết ông Liam đã thắt ống dẫn tinh 25 năm nên hầu hết mô xơ hóa, khả năng thông nối lại thành công rất thấp. Ông lớn tuổi nên chất lượng tinh trùng cũng không cao, tăng tỷ lệ dị dạng và tổn thương DNA giảm tỷ lệ thành công nuôi cấy phôi.

Bác sĩ Vinh áp dụng phương pháp vi phẫu micro-TESE trích tinh trùng từ tinh hoàn cho ông Liam. Với hệ thống kính vi phẫu độ phóng đại gấp 30 lần, bác sĩ tìm thấy các ống sinh tinh tiềm năng. Mẫu mô ống sinh tinh được cắt lọc, chuyển vào phòng lab, chuyên viên phôi học soi tìm được 30 tinh trùng đủ điều kiện cho hai chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Bác sĩ Nguyễn Quang Vinh (giữa) cùng êkíp vi phẫu micro-TESE tìm thấy tinh trùng cho người bệnh. Ảnh: Hoài Thương

Cùng ngày vi phẫu ở người chồng, bác sĩ chọc hút noãn ở người vợ thu được 15 trứng trưởng thành. Chuyên viên phôi học lựa chọn tinh trùng đủ điều kiện tiêm vào bào tương trứng, nuôi cấy trong hệ thống tủ time-lapse trang bị camera quan sát liên tục, thu được 5 phôi ngày 5. Phần mềm trí tuệ nhân tạo chấm điểm hai phôi loại tốt, còn lại chất lượng khá và trung bình.

Bác sĩ chuyển một phôi tốt vào tử cung người vợ giúp đậu thai, thai kỳ hiện 7 tuần. Mẫu tinh trùng và số phôi còn lại được trữ đông giúp họ có cơ hội sinh thêm con.

Các bác sĩ tại IVF Tâm Anh TP HCM từng điều trị cho nhiều nam giới lớn tuổi, tiền căn thắt ống dẫn tinh lâu năm có con của chính mình. Phương pháp điều trị có thể là thông nối ống dẫn tinh để có con tự nhiên, hoặc phẫu thuật tìm tinh trùng. Vi phẫu micro-TESE là phương pháp cao cấp nhất giúp tăng tỷ lệ tìm thấy tinh trùng, hỗ trợ đắc lực nhất cho các kỹ thuật thông nối ống dẫn tinh trong trường hợp khó.

Bác sĩ Vinh khuyến cáo khả năng sinh sản nam bắt đầu giảm vào cuối tuổi 40. Độ tuổi lớn tăng nguy cơ lỗi DNA ở tinh trùng, tăng nguy cơ dị tật thai hoặc các biến chứng thai kỳ như sảy thai, sinh non... Do đó, nam giới nên có con trong độ tuổi trẻ và chỉ nên triệt sản khi đã có đủ con. Trường hợp muốn có con trở lại nên khám và thông nối ống dẫn tinh sớm. Thời gian triệt sản càng lâu năm, tỷ lệ phẫu thuật thông nối thành công càng thấp.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi