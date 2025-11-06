Có con sau 15 năm vô sinh

TP HCMSau 15 năm vô sinh, chị Ánh Minh cùng chồng thụ tinh trong ống nghiệm và sinh con khỏe mạnh ở tuổi 40.

Chồng chị Ánh tinh trùng yếu nên khó có con tự nhiên, bác sĩ tư vấn thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng họ chưa đủ kinh tế để thực hiện.

Giữa năm 2024, vợ chồng từ quê Quảng Ngãi vào TP HCM, đến khám tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh TP HCM), xét nghiệm tinh dịch đồ của người chồng vẫn cho kết quả tinh trùng yếu, dị dạng, 100% không có khả năng di chuyển về phía trước. Chị Minh mắc bệnh lý lạc nội mạc tử cung, giãn một đoạn vòi trứng, dự trữ buồng trứng gần cạn kiệt do lớn tuổi.

Bác sĩ Lê Xuân Nguyên kích thích buồng trứng cho chị Minh, hai lần gom trứng thu được 5 noãn trưởng thành. Người chồng được thu mẫu tinh trùng và chọn lọc một số tinh binh đủ điều kiện để tiêm vào bào tương noãn thụ tinh trong ống nghiệm. Kết quả nuôi cấy thu 4 phôi ngày 3, tiếp tục nuôi được hai phôi ngày 5 và hai phôi ngày 6. Phần mềm trí tuệ nhân tạo chấm điểm các phôi đều chất lượng tốt và khá.

Hệ thống tủ nuôi cấy phôi time-lapse tích hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Thanh Luận

Chị Minh được điều trị ức chế lạc nội mạc tử cung đến khi đủ điều kiện chuyển một phôi ngày 5, đậu thai ngay song thai kỳ vất vả do lớn tuổi. Thai được 7 tuần thì có dấu hiệu bóc tách 20%, may mắn bác sĩ Nguyên tiêm thuốc kịp thời, giữ thai thành công.

Tuần thai 12, chị Minh được chẩn đoán nguy cơ cao mắc tiền sản giật, thiếu hụt citrin - một bệnh di truyền hiếm gặp do đột biến gene. Con sinh ra nhận gene di truyền của mẹ thể dị hợp tăng nguy cơ vàng da do rối loạn chuyển hóa. Chị Minh được chỉ định dùng thuốc đặt âm đạo và uống bổ sung Aspirin đến tuần 36 của thai kỳ. Chị còn mắc tiểu đường thai kỳ, phải duy trì ăn kiêng.

Con gái họ cuối cùng chào đời khỏe mạnh, nặng gần 3 kg. "Vợ chồng tôi đã có con như ước nguyện", chị Minh nói, thêm rằng còn 3 phôi đang trữ đông để sinh thêm con trong tương lai.

Con gái của vợ chồng chị Ánh Minh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại IVF Tâm Anh TP HCM, các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận và điều trị cho những vợ chồng lớn tuổi, vô sinh hiếm muộn lâu năm, bệnh lý phức tạp... Nhờ kết hợp điều trị vô sinh nữ, vô sinh nam cùng hệ thống phòng nuôi cấy phôi "lab-trong-lab" và các phác đồ gom noãn, gom phôi, mỗi năm các bác sĩ giúp hàng nghìn cặp vợ chồng có con khỏe mạnh.

Thống kê năm 2021-2024, kết quả có thai cộng dồn trên tất cả các nhóm bệnh nhân tại IVF Tâm Anh TP HCM trung bình đạt 80,1%, riêng nhóm bệnh nhân điều trị thất bại nhiều lần trước đó đạt 71,9%.

Hoài Thương