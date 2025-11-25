Có con ngay lần đầu thụ tinh ống nghiệm sau 16 năm hiếm muộn

TP HCMSau 16 năm hiếm muộn, chị Thu, 36 tuổi, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên, dự sinh vào giữa năm sau.

Chị Thu đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) khám. BS.CKI Nguyễn Thị Thạch Thảo ghi nhận chị bị lạc nội mạc tử cung làm tăng cản trở quá trình thụ thai tự nhiên. Tử cung người bệnh có khối u xơ tử cung kích thước 3x4 cm, kích thước không to nhưng có xu hướng sắp tiếp xúc với niêm mạc tử cung, nếu phát triển lớn có nguy cơ ngăn cản phôi thai làm tổ. Chồng chị là anh Tuấn, 40 tuổi, bị rối loạn cương, khó xuất tinh, giảm tỷ lệ thụ thai.

Ngoài ra, họ đều mang gene bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia nhưng hai thể gene khác nhau. Phôi thai có nguy cơ mang gene dị hợp tử, không biểu hiện bệnh lý này nên không cần sinh thiết sàng lọc phôi tiền làm tổ.

Hệ thống "lab-trong-lab" tiêu chuẩn ISO 5 tại IVF Tâm Anh tối ưu mọi điều kiện trong nuôi cấy phôi. Ảnh: Thanh Luận

Bác sĩ Thảo chỉ định phác đồ dùng thuốc kích thích buồng trứng cho chị Thu, chọc hút được 9 trứng trưởng thành. Chồng chị lấy mẫu lần thứ hai mới thu được tinh trùng. Chuyên viên phôi học tiến hành thụ tinh trong môi trường ống nghiệm, nuôi cấy phôi trong hệ thống tủ tiêu chuẩn thu được 3 phôi ngày 5, toàn bộ trữ đông.

Bác sĩ Thảo tiêm cho chị Thu tiêm một mũi thuốc ức chế sự phát triển của u xơ và lạc nội mạc tử cung, xây dựng phác đồ chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện và chuyển một phôi ngày 5. Chị Thu đậu thai hiện 10 tuần, thai nhi phát triển khỏe mạnh. Người chồng được bác sĩ đơn vị Nam khoa, IVF Tâm Anh TP HCM, kê thuốc cải thiện tình trạng rối loạn cương, đồng thời hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, thay đổi lối sống, giảm căng thẳng.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam khoảng 7,7%, tương đương một triệu cặp vợ chồng. Trong đó, tỷ lệ vô sinh nữ tương đương với vô sinh nam chiếm khoảng 40%, 20% còn lại do cả vợ và chồng hoặc chưa rõ nguyên nhân.

Bác sĩ Thảo cho biết vô sinh nữ có thể do nhiều bệnh lý ở tử cung, buồng trứng, bất thường di truyền hoặc đột biến gene... Ở nam giới, nguyên nhân vô sinh thường gặp như rối loạn nội tiết tố nam, rối loạn cương dương, bệnh lý giãn tĩnh mạch thừng tinh, biến chứng teo tinh hoàn do mắc quai bị... Vợ chồng sau kết hôn một năm chưa có thai nên đến khám và điều trị sớm giúp tăng tỷ lệ thành công, cải thiện chất lượng cuộc sống. Thống kê năm 2021-2024, kết quả có thai cộng dồn tại IVF Tâm Anh TP HCM trung bình đạt 80,1%.

Hoài Thương