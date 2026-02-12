Có con khỏe mạnh sau nhiều lần chữa vô sinh thất bại

TP HCMSau 6 năm vô sinh không rõ nguyên nhân và 3 lần chuyển phôi không thành công, chị Ánh, 36 tuổi, sinh con khỏe mạnh với phôi duy nhất.

"Cuối cùng vợ chồng tôi cũng có con sau 6 năm ròng rã", chị Ánh nói khi đưa con gái trở lại tri ân ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM).

Vợ chồng chị Ánh cùng con gái và ThS.BS Giang Huỳnh Như - Giám đốc IVF Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Phương Trinh

Vợ chồng chị Ánh từng thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại một bệnh viện, nuôi cấy được 3 phôi ngày 5, song chuyển phôi 3 lần đều thất bại không rõ nguyên nhân.

Dịch Covid-19 khiến họ phải trì hoãn điều trị thời gian dài, rơi vào bế tắc. Khi đến khám tại IVF Tâm Anh TP HCM năm 2024, vợ chồng chị Ánh đã 35 tuổi, qua độ tuổi lý tưởng nhất cho việc sinh con. Dự trữ buồng trứng (AMH) của chị bắt đầu suy giảm còn 1.8 ng/mL, còn chồng thì tinh trùng yếu. Bác sĩ Như xây dựng phác đồ kích thích buồng trứng với liều lượng phù hợp, thu 4 trứng trưởng thành và trữ đông. Bác sĩ gom trứng thêm một chu kỳ nữa, giúp chị Ánh có tổng cộng 6 trứng trưởng thành.

Song số trứng ở lần chọc hút đầu tiên đều chất lượng kém. Tình trạng này giảm tỷ lệ tạo phôi thành công dù được nuôi cấy trong hệ thống tối ưu mọi điều kiện. Cuối cùng, vợ chồng chị Ánh chỉ còn phôi duy nhất ngày 5, được phần mềm trí tuệ nhân tạo cùng chuyên viên phôi học chấm chất lượng tốt.

Hệ thống nuôi cấy phôi trang bị camera quan sát liên tục tích hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) tại IVF Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Nguyễn Trung

Chị Ánh từng phẫu thuật nội soi cắt polyp trong buồng tử cung nhiều năm trước, siêu âm ghi nhận các khối polyp tái phát. Người bệnh chỉ có cơ hội chuyển phôi duy nhất nên bác sĩ Như áp dụng kỹ thuật nội soi buồng tử cung cắt polyp, đồng thời sinh thiết nội mạc tử cung để chẩn đoán chính xác các bất thường. Kết quả ghi nhận chị có tình trạng viêm nội mạc tử cung mạn tính. Bác sĩ điều trị dứt điểm tình trạng viêm, sau đó chuẩn bị nội mạc tử cung đủ điều kiện, chuyển phôi duy nhất. Chị Ánh đậu thai và sinh con gái khỏe mạnh.

Tại IVF Tâm Anh TP HCM, khoảng 60% ca bệnh là vợ chồng lớn tuổi, vô sinh lâu năm, ít trứng, chất lượng trứng kém... Theo bác sĩ Như, trước đây một chu kỳ IVF cần khoảng 10-15 trứng để có thể nuôi cấy phôi. Với phụ nữ giảm số lượng và chất lượng trứng, bác sĩ áp dụng các phác đồ gom trứng nhiều chu kỳ. Nhờ các công nghệ nuôi cấy phôi hiện đại, trường hợp dự trữ buồng trứng cạn kiệt, dù chỉ gom được 2-3 trứng, vẫn có cơ hội tạo phôi chất lượng tốt, tăng tỷ lệ đậu thai và sinh con khỏe mạnh.

Hoài Thương