Có con sau 12 lần chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm thất bại

TP HCM10 năm điều trị hiếm muộn thất bại, chị Yến, 37 tuổi, từng trầm cảm, may mắn lần chuyển phôi thứ 13 thành công.

"Chồng tôi là con một, độc đinh của dòng họ, vì tôi mà phải chịu điều tiếng vô sinh", chị Yến nói, cho biết đã uống hàng trăm thang thuốc đông y trong 5 năm, thêm 5 năm từ Quảng Trị vào TP HCM điều trị 3 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đều thất bại. Tết năm 2024, sau lần chuyển phôi thứ 12 không đậu thai, chị Yến buồn bã, mất ngủ, sụt 5 kg, bác sĩ chẩn đoán trầm cảm phải uống thuốc điều trị trong nửa năm.

Anh Tuấn - chồng chị - chia sẻ với vợ nhiều hơn, giúp chị lấy lại cân bằng. Họ đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) dự định thực hiện IVF lần cuối, nếu thất bại sẽ chung sống không con.

ThS.BS Lê Đăng Khoa cho biết xét nghiệm dự trữ buồng trứng AMH của chị Yến gần cạn kiệt 0.8 ng/mL (phụ nữ dưới 38 tuổi có AMH trung bình 2-6 ng/mL), lạc nội mạc tử cung trong cơ mức độ nặng, nhiều khối u lạc nội mạc kích thước lớn. Những yếu tố trên khiến người bệnh khó có con tự nhiên, ngay cả điều trị hỗ trợ sinh sản cũng giảm tỷ lệ đậu thai, tăng nguy cơ thai sinh hóa hoặc thai ngoài tử cung. Ngoài ra, xét nghiệm tinh dịch đồ của người chồng ghi nhận tinh trùng yếu và tỷ lệ dị dạng cao.

Bác sĩ Khoa tiến hành gom noãn tích lũy nhiều chu kỳ cho chị Yến, mục tiêu thu được số lượng noãn đủ để tạo phôi. Sau hai chu kỳ, chị Yến có tổng cộng 9 noãn trưởng thành, thụ tinh tạo thành 9 phôi nhưng hệ thống tủ động học time-lapse gắn camera quan sát liên tục ghi nhận số lượng phôi không như kỳ vọng do chất lượng noãn kém. Dù chỉ 4 phôi phát triển đến giai đoạn ngày 5, may mắn có 2 phôi được phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) chấm điểm chất lượng tốt, còn lại chất lượng khá và trung bình. Toàn bộ phôi được trữ đông chờ thời điểm lý tưởng chuyển vào tử cung giúp tăng tỷ lệ đậu thai.

Bác sĩ Khoa thực hiện kỹ thuật chọc hút noãn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chị Yến chuyển phôi nhiều lần thất bại nên bác sĩ Khoa tiến hành nội soi buồng tử cung, tầm soát kỹ càng các bất thường và bệnh lý phụ khoa. Ngoài bệnh lý lạc nội mạc tử cung nặng, chị Yến còn bị viêm nội mạc tử cung mạn tính, được dùng thuốc điều trị Nội khoa trong hai tháng trước khi chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện cho chị Yến và chuyển một phôi giúp chị đậu thai.

Đầu tháng 11, chị Yến sinh con trai khỏe mạnh, nặng 3,5 kg. Vợ chồng vẫn có cơ hội sinh thêm con bằng phôi trữ đông.

Theo bác sĩ Khoa, vợ chồng hiếm muộn điều trị IVF, chuyển phôi nhiều lần thất bại có thể do 3 nguyên nhân chính gồm: chất lượng phôi kém (bất thường nhiễm sắc thể, chất lượng noãn/tinh trùng kém), niêm mạc tử cung chưa tối ưu để đón phôi thai, các bệnh lý phụ khoa kèm theo hay bất thường trong tử cung ngăn cản phôi làm tổ và phát triển.

Tại IVF Tâm Anh TP HCM, với các chiến lược gom noãn, gom phôi tích lũy nhiều chu kỳ cùng công nghệ nuôi cấy phôi hiện đại, người bệnh tăng tỷ lệ có nhiều phôi chất lượng tốt. Kỹ thuật nội soi buồng tử cung giúp phát hiện sớm và chính xác các dạng bệnh lý phụ khoa và bất thường. Thống kê năm 2021-2024, kết quả có thai cộng dồn ở nhóm bệnh nhân thất bại nhiều lần trước đó trung bình đạt 71,9%.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi