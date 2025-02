Chụp CT tầm soát phổi thường xuyên có hại không?

Tôi hút thuốc lá nhiều năm, được khuyên nên tầm soát ung thư phổi định kỳ hằng năm bằng chụp cắt lớp vi tính (CT) phổi. Chụp CT thường xuyên có hại không? (Dũng, 50 tuổi)

Trả lời:

Ung thư phổi phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Người hút thuốc nhiều, trong thời gian dài có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn. Phát hiện sớm ung thư phổi có ý nghĩa quan trọng bởi có thể chữa khỏi hoàn toàn, ngược lại điều trị muộn thường ít hiệu quả, tử vong cao.

Chụp CT phổi liều thấp hàng năm là phương pháp sàng lọc ung thư phổi hiệu quả, nhất là với người hút thuốc lâu năm. Phương pháp này hỗ trợ phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn rất sớm, khi khối u còn nhỏ và chưa gây triệu chứng, có thể phát hiện khi tổn thương chỉ vài milimet. Chụp CT liều thấp tầm soát ung thư phổi hằng năm thường được chỉ định cho người có tiền sử hút thuốc lá 20 gói một năm hoặc hơn, hiện vẫn hút hoặc đã bỏ thuốc trong vòng 15 năm qua và tuổi từ 50 đến 80.

Một trong những lo ngại của bệnh nhân khi chụp CT là bức xạ. Tuy nhiên, chụp CT liều thấp được thiết kế để giảm tối đa lượng tia X mà cơ thể hấp thụ. Một lần chụp CT phổi liều thấp, nhân viên y tế chỉ sử dụng khoảng 1,5 mSv tia X, tương đương khoảng 6 tháng tiếp xúc bức xạ nền từ môi trường tự nhiên, thấp hơn rất nhiều so với chụp CT ngực thông thường (khoảng 7-8 mSv). Do vậy, nguy cơ gây hại do phơi nhiễm bức xạ từ tầm soát bằng chụp CT là rất thấp.

Lượng tia X ở những dòng máy CT thế hệ mới hiện nay còn thấp hơn. Chẳng hạn với siêu máy CT Somatom Force VB30 đang sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, liều tia X thấp hơn nhiều so với máy CT thông thường trong tầm soát ung thư phổi.

Người bệnh chụp CT phổi liều thấp trên máy CT Somatom Force VB30. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu anh thuộc nhóm nguy cơ cao nên trao đổi với bác sĩ để có kế hoạch tầm soát phù hợp. Anh nên bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và thực phẩm chế biến sẵn, ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên. Hạn chế tiếp xúc với bụi mịn và hóa chất độc hại để giảm nguy cơ mắc ung thư phổi và nhiều bệnh lý khác.

TS.BS Nguyễn Duy Trinh

Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội