Chụp CT có phát hiện sớm nguy cơ nhồi máu cơ tim không?

Tôi bị tiểu đường, hay mệt và hồi hộp, thỉnh thoảng đau ngực nhưng kết quả đo điện tim bình thường. Chụp CT tim có phát hiện sớm nguy cơ nhồi máu cơ tim không? (Vũ Văn Lâm, 45 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Chụp cắt lớp vi tính tim hay chụp CT mạch vành là phương pháp chẩn đoán hình ảnh ít xâm lấn giúp phát hiện sớm nguy cơ nhồi máu cơ tim trước khi xảy ra biến cố nghiêm trọng. Kỹ thuật này cho phép bác sĩ quan sát chi tiết cấu trúc mạch máu nuôi tim, từ đó phát hiện tình trạng hẹp, tắc hoặc vôi hóa động mạch vành. Đặc biệt, trong giai đoạn tiền triệu chứng (tức là khi người bệnh chỉ cảm thấy tức ngực thoáng qua, mệt khi gắng sức hoặc hồi hộp không rõ nguyên nhân), chụp CT tim có thể tầm soát, sàng lọc, đánh giá nguy cơ và tiên lượng khả năng nhồi máu cơ tim về sau.

Tùy theo mục tiêu, bác sĩ chỉ định kỹ thuật chụp khác nhau. Với người bệnh có triệu chứng nghi ngờ hoặc yếu tố nguy cơ cao, chụp CT mạch vành có cản quang là lựa chọn phù hợp để khảo sát chi tiết lòng mạch, mức độ hẹp, bất thường cấu trúc liên quan.

Anh có bệnh nền tiểu đường và có triệu chứng nghi ngờ nên đi khám sức khỏe tại cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch. Bác sĩ có thể chỉ định chụp CT tim cho người mắc bệnh nền tim mạch hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch như béo phì, đái tháo đường... Người trẻ hút thuốc lá, huyết áp cao, rối loạn mỡ máu, ít vận động cũng nên tầm soát.

Trước đây, chụp CT mạch vành thường đòi hỏi bệnh nhân có nhịp tim ổn định, thấp để tránh mờ nhòe hình ảnh. Hiện, hệ thống CT Revolution Apex Elite 1975 lát cắt ứng dụng công nghệ chụp CT thế hệ mới, kèm phần mềm AI hỗ trợ chụp mạch vành nhanh và chính xác. Máy chụp CT Somatom Force VB30 với hơn 100.000 lát cắt quét toàn thân 1-2 giây giúp giảm tối thiểu tia xạ trong quá trình chụp, ghi nhận hình ảnh sắc nét ngay cả khi nhịp tim nhanh hoặc không đều.

Máy chụp CT Somatom Force VB30 có thể phát hiện sớm tình trạng hẹp mạch vành do xơ vữa, đánh giá nguy cơ nhồi máu cơ tim. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hai hệ thống chụp CT này hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương chỉ vài milimet trong cơ thể như tim mạch, não, các tạng, đầu mặt cổ, ngực bụng chậu... giúp các bác sĩ điều trị lâm sàng đưa ra chẩn đoán nhanh, chính xác và hướng xử trí phù hợp.

ThS.BS.CKII Châu Thị Ngọc Ánh

Phó giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM