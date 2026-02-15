Trả giá 300 triệu khi tôi chuyển từ chung cư xuống nhà đất

Chi gần 400 triệu cho việc cải tạo căn nhà trong ngõ, nhưng sau sáu tháng tôi bán vội, chấp nhận lỗ 300 triệu để quay về chung cư.

Tôi từng nghĩ mình "lên đời" cuộc sống khi bán căn hộ chung cư để chuyển xuống nhà mặt đất trong một con ngõ nhỏ. Căn hộ cũ của tôi rộng 68 m2, ở phía Tây Hà Nội. Lúc bán được 3,5 tỷ đồng tôi từng rất mừng vì nghĩ mình đã thoát khỏi cảnh sống chung cư với đủ thứ phiền toái: tiếng kéo ghế trên đầu, tiếng khoan tường cuối tuần, hành lang có hôm bừa bộn rác, thang máy giờ cao điểm phải chờ mấy lượt.

Sau khi bán căn hộ, tôi mua một căn nhà ba tầng trong ngõ với giá 4 tỷ đồng, vay thêm ngân hàng 400 triệu để đủ tiền. Nhà xây đã hơn 15 năm nên tôi xác định phải sửa. Ban đầu dự trù khoảng 200 triệu cho chống thấm, sơn sửa, thay hệ thống điện nước. Nhưng làm rồi mới thấy cái gì cũng "đến lúc phải thay". Cuối cùng, tôi chi gần 400 triệu đồng cho việc cải tạo: làm lại mái, lát nền, thay cửa, xử lý cống thoát nước.

Khi hoàn thiện, nhìn căn nhà sáng sủa, tôi vẫn tin mình đã quyết định đúng. Nhưng chỉ vài tháng sau, tôi bắt đầu vỡ mộng. Trước đây, tôi từng khó chịu vì tiếng ồn ở chung cư. Nhưng nhà mặt đất không hề yên tĩnh như tưởng tượng. Hẻm nhỏ nên mỗi khi có nhà sửa chữa, âm thanh vang dội khắp nơi. Sáng sớm là tiếng rao, tiếng xe máy dựng sát cửa. Tối đến, nhà gần đó mở nhạc, tiếng vọng thẳng vào phòng khách nhà tôi.

Chuyện vệ sinh cũng không khá hơn. Ở chung cư, tôi từng phàn nàn về hành lang có lúc chưa sạch. Nhưng xuống nhà đất, rác tập kết đầu hẻm, hôm nào xe thu gom đến trễ là mùi bốc lên cả lối đi. Trời mưa, nước đọng lẫn rác, không có ban quản lý nào đứng ra xử lý.

Sau gần nửa năm sống trong tâm trạng mệt mỏi vì những việc không tên, tôi quyết định bán lại căn nhà. Thị trường lúc đó không còn sôi động như thời điểm tôi mua. Để bán nhanh, tôi chấp nhận lỗ 300 triệu so với tổng chi phí bỏ ra để sửa nhà, lãi vay ngân hàng, thuế phí sang nhượng.

Bán xong, tôi âm thầm dọn về một căn hộ chung cư khác. Trải nghiệm này cho tôi nhiều điều vỡ lẽ. Hóa ra, chung cư không hoàn hảo, nhưng nhà mặt đất cũng không phải "thiên đường" như tôi từng nghĩ. Mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Tôi đã mất hơn 300 triệu đồng để học một bài học về kỳ vọng. Và lần này, khi đứng trong thang máy chờ lên tầng, tôi mới hiểu đâu thực sự là nơi phù hợp với mình.

Lỗ Vũ