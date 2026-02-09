Bỏ ý định bán nhà đất 4,5 tỷ sau ba tháng ở chung cư

Kết thúc ba tháng thuê chung cư ở thử, chồng tôi thở phào: 'May mà mình chưa bán nhà'.

Cách đây hai năm, chồng tôi rất hào hứng với ý tưởng bán căn nhà mặt đất đang ở (giá trị lúc đó khoảng 4,5 tỷ đồng) để chuyển lên chung cư. Trong suy nghĩ của anh, chung cư hiện đại, có bảo vệ, thang máy, bãi đỗ xe, khu sinh hoạt chung; lại không phải lo sửa mái, chống thấm, cống rãnh như nhà đất. Anh cho rằng đó là xu hướng sống của gia đình trẻ ở thành phố.

Tôi không phản đối, nhưng đề nghị một phương án khác an toàn hơn: thuê một căn chung cư ở tạm vài tháng trước khi đưa ra quyết định bán tài sản lớn nhất của gia đình. Bán nhà thì dễ, mua lại thì rất khó, nhất là khi giá nhà đất mỗi năm một tăng. Sau nhiều lần bàn bạc, chúng tôi thống nhất thuê thử một căn hộ 70 m2, hai phòng ngủ, giá 12 triệu đồng mỗi tháng, chưa tính phí dịch vụ.

Ba tháng trải nghiệm đã cho chúng tôi câu trả lời rõ ràng hơn mọi cuộc tranh luận. Chi phí sinh hoạt tăng lên thấy rõ. Ngoài tiền thuê nhà, mỗi tháng gia đình tôi mất thêm gần 1,5 triệu đồng tiền phí quản lý, gửi xe, điện nước giá cao hơn. Tổng chi phí cố định tăng khoảng 30% so với khi ở nhà đất. Những khoản nhỏ nhưng đều đặn này khiến chồng tôi bắt đầu cân nhắc lại.

Tiện nghi cũng đi kèm với những bất tiện không nhỏ. Giờ cao điểm sáng và tối, chúng tôi phải chờ thang máy từ 5 đến 10 phút là chuyện bình thường. Việc đi chợ, nhận hàng, sửa chữa đồ đạc cũng đều phụ thuộc vào quy định của ban quản lý. Cảm giác "sống trong khuôn khổ" khiến chúng tôi dần mệt mỏi.

Điều khiến chồng tôi thay đổi suy nghĩ nhiều nhất về chung cư là sự hạn chế không gian và mất tự do. Ở nhà mặt đất, anh có thể sửa sang, khoan đục, trồng cây, để xe hay tụ tập bạn bè mà không phải xin phép ai. Còn trong căn hộ chung cư, mọi sinh hoạt đều phải cân nhắc tiếng ồn, giờ giấc, hàng xóm xung quanh. Ba tháng chưa đủ dài, nhưng đủ để thấy đây không phải kiểu sống anh muốn gắn bó lâu dài.

Kết thúc ba tháng thuê nhà, chồng tôi thở phào, chủ động nói: "May mà mình chưa bán nhà". Ý định chuyển lên chung cư cũng được gác lại hoàn toàn. Tất nhiên, tôi không cho rằng chung cư là lựa chọn sai. Với nhiều gia đình, đó là không gian sống phù hợp, an toàn và văn minh. Nhưng không phải ai cũng hợp với chung cư.

Thế nên, tôi cho rằng, trước khi đánh đổi một tài sản tích lũy cả đời, hãy bỏ trải nghiệm thực tế. Ba tháng thuê nhà đã giúp chúng tôi có thể tránh một quyết định sai lầm mà có lẽ sẽ phải hối hận hàng chục năm về sau.

MyA