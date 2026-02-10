'Tôi dọn hẳn lên chung cư sau 3 lần đổi nhà đất'

Chỉ sau nửa năm thuê chung cư bình dân để ở thử, vợ chồng tôi quyết định dọn hẳn khỏi nhà đất để chuyển lên một căn hộ tầm trung.

"Nhà đất hay chung cư phù hợp với mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nên theo tôi không có đúng - sai tuyệt đối cho tất cả. Bản thân tôi từng đổi nhà đất ba lần. Thực tế, tôi thấy không có chỗ nào quá tệ. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra chỗ ở phù hợp nhất với riêng mình là chung cư.

Ban đầu, tôi thuê một căn chung cư bình dân, giá khá rẻ để ở thử. Sau khoảng nửa năm, vợ chồng tôi đi đến kết luận chắc chắn rằng mình hợp với cuộc sống ở chung cư hơn nhà mặt đất. Và chúng tôi quyết định mua một căn hộ tầm trung để ở lâu dài. Đến nay, đã gần chục năm rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa có ý định đổi nhà nữa.

Tầng của tôi ở có 16 hộ, kinh tế ai cũng khá tốt, hầu hết đều có đất hoặc nhà đất, nhưng gần như không có ai có ý định xuống mặt đất ở. Chỉ có một hộ duy nhất từng bán căn hộ để chuyển xuống đất một thời gian, nhưng cũng chỉ vài tháng sau họ lại mua một căn hộ tòa bên cạnh để ở vì không hợp.

Nhìn chung, ở chung cư, tôi có thể đi chơi vài ngày mà không phải lo lắng xem nhà cửa thế nào hay liệu mình có quên khóa cửa hay không? Giờ nghỉ, nếu có hàng xóm làm ồn, tôi chỉ cần gọi bảo vệ lên nhắc nhở là đâu vào đấy. Có vấn đề về điện, nước tôi cũng chỉ cần gọi kỹ thuật viên trực 24/7 đến xử lý sau vài phút. Và rất nhiều yếu tố khác rất phù hợp với tôi mà ba căn nhà đất trước đó không thể đem lại.

Dĩ nhiên, ở chung cư cũng có một số bất tiện nhất định. Nhưng với tôi, những bất tiện đó vẫn ở mức chấp nhận được và không đáng là bao so với khi tôi ở nhà đất. Và tôi cũng hiểu cảm nhận của mình không đại diện cho tất cả. Lựa chọn nào tốt nhất có lẽ nằm trong suy nghĩ của mỗi người".

Đó là chia sẻ của độc giả Choạp Mr về những trải nghiệm của bản thân khi lựa chọn ở chung cư. Trước đó, trong bài viết "Bỏ ý định bán nhà đất 4,5 tỷ sau ba tháng ở chung cư", tác giả kể về lựa chọn gắn bó với nhà mặt đất thay vì chung cư của mình bởi tiện nghi đi kèm với những bất tiện. "Ở chung cư hay nhà đất?" từ lâu đã là chủ đề gây nhiều tranh luận trái chiều. Có người nhất quyết cho rằng phải có nhà mặt đất cho "đáng tiền", nhưng không ít ý kiến lại chọn chung cư vì tiện nghi và phù hợp túi tiền. Tuy nhiên, đây không đơn thuần là câu chuyện loại hình nhà ở, mà là lựa chọn lối sống - với những đánh đổi rất cụ thể mà mỗi người đều phải đối mặt.

>> Cơn ác mộng khi tôi chuyển từ nhà mặt đất lên chung cư 10 tỷ

Từng trải nghiệm cả hai loại hình nhà ở này, bạn đọc Ltthuyquyen bình luận: "Sống tự do quen rồi thì không thể sống chung cộng đồng là chuyện bình thường. Về việc hạn chế tiếng ồn, sợ ảnh hưởng xung quanh thì dù nhà đất hay chung cư đều như vậy. Chẳng qua, khi bạn ở nhà đất, các nhà hàng xóm xung quanh ngại nói vì nói ra cũng không ai quản. Nhưng ở chung cư thì khác vì có ban quản lý đứng ra quản, nên có thể nhiều người sẽ thấy bất tiện.

Tôi từng ở cả nhà đất và chung cư. Theo tôi, ở chung cư an toàn hơn nhiều, xe để tầng hầm không ảnh hưởng không gian. Ngay cả việc phải chờ thang máy 5-10 phút cũng không ảnh hưởng gì nhiều vì tôi chỉ cần quen nếp đi sớm hơn vài phút là được. Ngoài ra, tôi thấy ban quản lý chung cư càng nghiêm khắc thì càng an toàn chứ không có gì khó chịu".

Nói về những điểm cộng khi ở chung cư, độc giả Nam Nguyen nhấn mạnh: "Mấy khoản phí quản lý chung cư cũng chỉ là tiền lẻ để đổi lấy sự an ninh và tiện lợi. Tôi lúc trước từng sống ở nhà đất trong một khu hẻm dân cư ở TP HCM, toàn được nghe những âm thanh hỗn tạp như: tiếng nói chuyện của hàng xóm, tiếng rao hàng rong, tiếng chó sủa, karaoke...

Trong khi đó, ở chung cư tôi thấy đa số rất yên tĩnh và cực kỳ an ninh vì bảo vệ không cho người lạ vào nội khu. Vấn đề phòng cháy chữa cháy lại càng yên tâm vì có hệ thống báo động. Còn chuyện chờ thang máy với tôi không phải vấn đề lớn: trung bình từ một đến hai phút là cùng, trừ khi bảo trì mới thiếu thang máy. Cuối cùng là vấn đề cúp điện thời bây giờ hầu như không xảy ra".

Thành Lê tổng hợp