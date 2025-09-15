Chữa ung thư thực quản di căn thế nào?

Ba tôi mắc bệnh ung thư thực quản giai đoạn muộn, đã di căn. Phương pháp nào điều trị bệnh này và tiên lượng ra sao? (Nguyệt, 45 tuổi)

Trả lời:

Điều trị ung thư thực quản di căn chủ yếu là kiểm soát sự tiến triển bệnh, giảm triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống, kéo dài thời gian sống cho người bệnh. Với người mắc bệnh ung thư di căn đến các hạch bạch huyết lân cận, tiên lượng sống sau 5 năm khoảng 28% nhưng khi di căn xa đến các cơ quan khác hoặc hệ bạch huyết xa, tiên lượng sống khoảng 5-6%.

Tiên lượng sống thêm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, sức khỏe tổng thể của người bệnh. Người trẻ có sức khỏe tốt triển vọng điều trị khả quan hơn so với người lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh nền.

Điều trị ung thư thực quản di căn cần phối hợp điều trị đa mô thức, với một số phương pháp chủ yếu gồm:

Phẫu thuật có thể được áp dụng để giảm nhẹ triệu chứng (mở thông dạ dày nuôi dưỡng).

Hóa trị là phương pháp điều trị ung thư thực quản di căn bằng cách đưa hóa chất vào trong cơ thể nhằm tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Cách này có thể giúp thu nhỏ kích thước khối u, kéo dài sự sống cho người bệnh. Hóa trị ung thư thực quản thường sử dụng các loại thuốc đơn lẻ hoặc kết hợp nhiều loại thuốc dựa trên thể trạng, đặc điểm u.

Điều dưỡng thăm hỏi người bệnh trong quá trình truyền hóa chất. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Xạ trị sử dụng tia X năng lượng cao để tiêu diệt các tế bào ung thư đồng thời kiểm soát các triệu chứng. Xạ trị có thể sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp với hóa trị như liệu pháp bổ trợ trước hoặc sau phẫu thuật để tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại.

Liệu pháp miễn dịch có tác dụng kích hoạt hệ miễn dịch của cơ thể phát hiện và tiêu diệt các tế bào ung thư, giúp khôi phục phản ứng của hệ thống miễn dịch đối với tế bào ung thư thực quản.

Liệu pháp nhắm trúng đích. Một số tế bào ung thư thực quản có nồng độ protein HER2 cao bất thường, thúc đẩy tế bào ung thư phát triển. Thuốc nhắm trúng đích có khả năng tác động chính xác vào các đột biến gene hoặc protein bất thường của tế bào ung thư, tiêu diệt chúng và ít ảnh hưởng đến tế bào lành.

Chăm sóc giảm nhẹ với mục đích giúp giảm đau, duy trì chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ tinh thần cho người bệnh. Phương pháp này thường được chỉ định cho người bệnh ung thư thực quản di căn, giai đoạn muộn.

Bạn nên tuân thủ phác đồ điều trị và lịch tái khám để theo dõi mức độ tiến triển bệnh, điều chỉnh kịp thời. Song song đó, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp như ưu tiên thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa, chia nhỏ bữa ăn trong ngày. Tránh thực phẩm quá cứng, nhiều dầu mỡ, đồ cay nóng gây áp lực lên thực quản và hệ tiêu hóa, hạn chế sử dụng rượu bia, không hút thuốc lá. Người bệnh nên giữ tinh thần lạc quan, tích cực trong suốt quá trình điều trị.

ThS.BS Nguyễn Thế Thu

Khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội