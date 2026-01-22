Chữa thoát vị bẹn phục hồi chức năng sinh sản cho người đàn ông

TP HCMAnh Minh, 40 tuổi, bị thoát vị bẹn bên trái chèn ép tinh hoàn gây căng đau, giảm chất lượng tinh trùng dẫn đến vô sinh, được bác sĩ phẫu thuật điều trị.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, cho biết anh Minh bị thoát vị bẹn bẩm sinh, hiện kích thước 10-12 cm. Khối này chèn ép vùng bìu bẹn gây căng tức, sưng đau khi ho hoặc làm việc nặng, khiến dương vật bị đẩy lệch.

Thoát vị bẹn còn làm tăng nhiệt độ vùng bìu dẫn đến suy giảm chất lượng tinh trùng, đồng thời chèn ép tưới máu khiến tinh hoàn bị teo dẫn đến khó có con, thụ tinh ống nghiệm (IVF) hai lần thất bại do chất lượng tinh trùng kém.

Lần này bác sĩ Huy phẫu thuật điều trị cho anh Minh bằng kỹ thuật Bassini. Bác sĩ dùng chính các lớp cơ và dây chằng của bệnh nhân để khâu đóng sàn bẹn thay vì sử dụng lưới nhân tạo như thông thường có thể gây viêm dính hay tắc ống dẫn tinh, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản.

Bác sĩ bóc tách ống dẫn tinh và các mạch máu nuôi tinh hoàn, cắt bỏ những khối mạc nối xơ hóa do viêm và đưa phần còn lại vào bụng bệnh nhân. Cuối cùng, bác sĩ tái tạo thành bẹn bằng cơ tự thân và đẩy dương vật, tinh hoàn về đúng vị trí. Dự kiến sau khoảng 3-6 tháng, chất lượng tinh trùng sẽ cải thiện, anh Minh có thể có con tự nhiên. Nếu vợ chồng anh thực hiện IVF lần 3, khả năng thành công cũng sẽ cao hơn.

Bác sĩ Huy phẫu thuật chữa thoát vị bẹn cho anh Minh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thoát vị bẹn là tình trạng các tạng trong ổ bụng (ruột, mạc nối) chui qua thành bụng xuống vùng bẹn tạo thành khối phồng. Nếu không phát hiện và xử lý sớm, bệnh có thể gây biến chứng thoát vị bẹn nghẹt, xảy ra khi ruột chui xuống nhưng bị kẹt lại ở cổ túi, dẫn đến hoại tử, thậm chí đe dọa tính mạng. Nếu khối thoát vị chèn ép vào mạch máu nuôi tinh hoàn và ống dẫn tinh, nam giới có thể bị giảm chất lượng tinh trùng dẫn đến vô sinh như trường hợp anh Minh.

Bác sĩ Huy lưu ý, nếu có các dấu hiệu như tinh hoàn to bất thường, một bên lệch hơn so với bình thường, đau, ngứa, xuất tinh ít..., nam giới cần khám chuyên khoa để được chẩn đoán và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp, bảo tồn chức năng sinh sản.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi