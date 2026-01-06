Chữa suy giãn tĩnh mạch bằng laser

TP HCMÔng Hòa, 52 tuổi, suy giãn tĩnh mạch nhiều năm, được bác sĩ điều trị bằng phương pháp laser nội tĩnh mạch.

Mạch máu chân của ông Hòa nổi ngoằn ngoèo, uống thuốc không khỏi hẳn. Lần này, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ThS.BS.CKI Lê Chí Hiếu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, đánh giá hệ thống van tĩnh mạch của người bệnh suy yếu gần như hoàn toàn. Máu bị ứ trệ ở chân dẫn đến sưng phù, đau nhức, nổi gân chi chít. Ông Hòa có tiền sử bệnh đái tháo đường nên điều trị phức tạp hơn các ca thông thường bởi các mạch máu của người bệnh tiểu đường dễ tổn thương, khả năng chống nhiễm trùng kém. Do đó, bác sĩ cần lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp để đảm bảo vết thương nhanh lành, tránh tối đa các biến chứng hậu phẫu.

Sau khi hội chẩn, bác sĩ quyết định dùng laser nội tĩnh mạch (EVLA) - kỹ thuật ít xâm lấn, thay thế cho phương pháp mổ hở truyền thống. Thay vì đường mổ dài để lấy bỏ tĩnh mạch như phương pháp truyền thống, bác sĩ chỉ cần một nốt chích nhỏ như đầu kim để đưa sợi quang laser vào lòng mạch. Năng lượng nhiệt từ tia laser làm xẹp, đóng kín tĩnh mạch bị suy, dòng máu tự động chuyển hướng sang tĩnh mạch khỏe mạnh khác.

Bác sĩ sử dụng phương pháp laser nội tĩnh mạch để điều trị cho một người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

Sau một tiếng phẫu thuật, ông Hòa ổn định, đi lại nhẹ nhàng, được xuất viện. Ông cho biết không đau như những lần phẫu thuật trước, cảm giác nặng nề ở chân đỡ, gân nổi cũng giảm bớt.

ThS.BS.CKI Lê Thị Ngọc Hằng, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho hay ưu điểm của phương pháp laser nội tĩnh mạch là không gây chảy máu, không để lại sẹo và thời gian hồi phục nhanh. Bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm có thể cải thiện tốt bằng biện pháp điều trị thích hợp. Bác sĩ khuyến cáo những người có triệu chứng như nổi gân xanh, đau nhức, sưng chân, cảm giác ngứa ran... nên đi khám để được tư vấn điều trị kịp thời.

Bảo Anh

*Tên nhân vật đã được thay đổi