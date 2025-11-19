Chích xơ chữa suy giãn tĩnh mạch cho người tiểu đường

TP HCMBà Tư, 72 tuổi, nhức mỏi chân, tĩnh mạch giãn nổi gồ ghề dưới da, được bác sĩ chích xơ giúp giảm nhiễm trùng trên nền bệnh tiểu đường.

Bà Tư có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, tiểu đường type 2, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Bà bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới, điều trị 5 năm không giảm triệu chứng, lần này đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 khám. ThS.BS.CKI Phạm Ngọc Minh Thủy, chuyên khoa Ngoại Tim mạch, cho biết bà Tư bị suy giãn tĩnh mạch mức độ trung bình. Các mạch máu (tĩnh mạch) bị nổi phình ra ngay dưới bề mặt da. Những vị trí phình có màu xanh xuất hiện dọc từ đùi xuống bàn chân gây đau mỏi.

Người bệnh bị tăng huyết áp, tiểu đường type 2 - yếu tố nguy cơ làm tổn thương hệ thống mạch máu, có thể tăng khả năng nhiễm trùng, huyết khối, nếu phẫu thuật bóc tĩnh mạch giãn. Do đó, bác sĩ tư vấn chích xơ cho bà vì phương pháp này điều trị hiệu quả suy giãn tĩnh mạch từ nhẹ đến trung bình, ít xâm lấn, ít đau, thời gian hồi phục nhanh, hạn chế biến chứng.

Bác sĩ Thủy tiêm dung dịch vào tĩnh mạch giúp thành mạch co lại, xơ hóa, đóng kín hoàn toàn. Sau 30 phút, những mạch máu xanh giảm nổi gồ dưới da chân, bà Tư có thể đi lại và sinh hoạt nhẹ nhàng. Bác sĩ hướng dẫn bà uống thuốc điều trị bệnh nền đúng giờ, tái khám theo lịch, kết hợp ăn uống, vận động phù hợp.

Chân bà Tư trước (ảnh trái) và sau (ảnh phải) điều trị suy giãn tĩnh mạch. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Suy giãn tĩnh mạch có khả năng tiến triển theo từng giai đoạn, xuất hiện mạch máu mạng nhện, tĩnh mạch xanh mảnh là mức độ nhẹ. Khi tĩnh mạch nổi rõ, người bệnh phù chân nhẹ, đau mỏi tăng thuộc nhóm trung bình. Da sạm màu quanh mắt cá, phù nhiều, loét chân khó lành là mức độ nặng. Người bệnh không điều trị có thể xảy ra biến chứng như huyết khối tĩnh mạch sâu, viêm tắc tĩnh mạch, tắc mạn tính dẫn đến đau đớn kéo dài. Tùy trường hợp, bác sĩ chỉ định điều trị bằng phương pháp nội khoa, chích xơ tĩnh mạch, bơm keo sinh học, laser nội mạch, sóng cao tần (RFA) hoặc phẫu thuật bóc tĩnh mạch.

Bác sĩ Thủy khuyến nghị mỗi người nên duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh để phòng ngừa bệnh. Đi bộ, bơi, đạp xe cường độ vừa phải 30 phút mỗi ngày, hạn chế các môn thể thao gây áp lực mạnh lên chân như cử tạ, nhảy cao, chạy tốc độ cao trên nền cứng. Thay đổi tư thế đứng hoặc ngồi sau khoảng 30 phút, đi lại, co duỗi chân, xoay cổ chân, nâng gót sau mỗi 1-2 giờ giúp máu lưu thông tốt hơn.

Kiểm soát cân nặng để tránh gây áp lực quá lớn cho chi dưới. Hạn chế mang giày cao gót thường xuyên, ưu tiên giày đế mềm, gót thấp hoặc giày thể thao. Tránh mặc quần áo bó sát ở vùng thắt lưng, hông và chân vì có thể cản trở lưu thông máu. Trường hợp có yếu tố nguy cơ cao như tiền sử gia đình, nghề nghiệp phải đứng hoặc ngồi lâu, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để sử dụng tất y khoa phòng ngừa (loại áp lực nhẹ) trong khi làm việc hoặc di chuyển xa.

Ngọc Châu

*Tên người bệnh đã được thay đổi