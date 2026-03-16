Chữa áp xe hậu môn như thế nào?

Hậu môn sưng đau, có dấu hiệu giống áp xe, nguy hiểm không và điều trị thế nào? (Như Quỳnh, 36 tuổi)

Trả lời:

Áp xe hậu môn thường gặp, có nhiều nguyên nhân gây ra nhưng chủ yếu là do nhiễm khuẩn khu trú bắt nguồn từ các tuyến như hermann desfosses tại hốc hậu môn. Khi viêm, mủ lan theo các tuyến này ra xung quanh có thể lan theo các vách, các khoang lỏng lẻo quanh hậu môn ra ngoài da tạo khối áp xe. Tình trạng này gây đau đớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, khiến người bệnh không ngồi được, khó đi đại tiện.

Nếu không điều trị kịp thời, nhiễm trùng mủ có thể gây viêm tấy lan rộng ra xung quanh tầng sinh môn, hố ngồi trực tràng, làm cho tổn thương phức tạp, nhiễm trùng nặng. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể sốt cao, sốc nhiễm khuẩn...

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh áp xe hậu môn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn đang có khối sưng ở hậu môn nên đến bệnh viện chuyên khoa để bác sĩ khám, xác định nguyên nhân. Bởi tình trạng này có thể do viêm tấy, nhọt, viêm xoang lông, u bã đậu bội nhiễm hoặc viêm rò các vết rạch tầng sinh môn lúc sinh, lạc nội mạc tử cung, rò trực tràng âm đạo...

Phương pháp chính điều trị áp xe hậu môn là rạch, làm sạch ổ áp xe. Nếu ổ áp xe lớn, lan rộng lên hố ngồi trực tràng cần dẫn lưu, một số trường hợp kết hợp bơm rửa ổ áp xe hàng ngày.

Bác sĩ lấy mủ nuôi cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ để xác định và lựa chọn thuốc kháng sinh hiệu quả cho người bệnh. Áp xe hậu môn cần được điều trị triệt để vì bệnh dễ dẫn tới rò hậu môn, xuất hiện lỗ nhỏ cạnh hậu môn gây chảy dịch hoặc mủ, tái diễn từng đợt, hình thành áp xe mới. Do đó, sau điều trị áp xe ổn định 2-3 tháng, bạn cần khám lại, chỉ định điều trị tùy tình trạng.

ThS.BS.CKII Lê Văn Lượng

Khoa Ngoại tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội