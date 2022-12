Chồng Mỹ kể chuyện lần đầu đưa vợ Việt đi sinh

Lo lắng, đợi chờ, khóc òa khi thấy con khỏe mạnh bình an, vợ vượt an an toàn… là những cảm xúc của Oscar Olsen lần đầu đưa vợ đi sinh ở Việt Nam.