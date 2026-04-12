Chóng mặt khi tắm nước nóng có phải dấu hiệu bệnh tim?

Tôi bị tăng huyết áp nhiều năm, gần đây mỗi lần tắm nước nóng thường thấy choáng nhẹ, có lúc tim đập nhanh. Đây có phải phản ứng cảnh báo bệnh tim không? (Nguyễn Thị Bình, 63 tuổi, Hưng Yên)

Trả lời:

Khi tiếp xúc với nước nóng, mạch máu dưới da giãn ra để tỏa nhiệt, làm huyết áp dao động. Ở một số người, huyết áp tăng nhẹ lúc tắm rồi giảm nhanh, khiến lượng máu lên não giảm, gây cảm giác choáng, lâng lâng, hoa mắt hoặc tim đập nhanh.

Người tăng huyết áp lâu năm có thành mạch kém đàn hồi, huyết áp dao động mạnh hơn nên dễ bị chóng mặt. Trong nhiều trường hợp, đây là phản ứng sinh lý bình thường hoặc do thuốc, nhưng nếu xảy ra thường xuyên, không nên chủ quan.

Chóng mặt khi tắm nước nóng cũng có thể là dấu hiệu bệnh tim tiềm ẩn. Theo thời gian, mạch máu nuôi tim có thể hẹp dần hoặc nhịp tim trở nên bất thường mà người bệnh không nhận ra. Khi bệnh tiến triển nặng, nguy cơ xuất hiện biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim nặng hoặc ngừng tim đột ngột tăng lên. Tình trạng này còn làm tăng nguy cơ té ngã, chấn thương do sàn trơn và các góc cạnh cứng.

Nếu bạn chóng mặt khi tắm nước nóng kèm các dấu hiệu như tim đập nhanh rõ rệt, tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, hoa mắt nhiều hoặc cảm giác sắp ngất.... thì nên đi khám sớm. Bác sĩ kiểm tra huyết áp, điện tim và các xét nghiệm tim mạch cần thiết nhằm được chẩn đoán chính xác, điều trị phù hợp.

Để hạn chế tình trạng này, bạn không nên tắm nước quá nóng, tránh đứng lâu dưới vòi sen, không tắm khi đang đói hoặc khi cơ thể mệt. Theo dõi huyết áp thường xuyên, dùng thuốc đúng theo chỉ định, tái khám định kỳ.

ThS.BS Đường Thị Thảo

Khoa Tim mạch

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy