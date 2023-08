Tôi thường chóng mặt, nghỉ ngơi và uống thuốc thì bớt. Nhờ bác sĩ tư vấn chóng mặt cảnh báo bệnh gì, trường hợp nào nguy hiểm? (Thanh Nguyễn, Đồng Nai)

Trả lời:

Chóng mặt là tình trạng tổn thương hệ thống tiền đình, tiểu não hay bệnh lý của mắt. Người bệnh có cảm giác đồ vật như xoay xung quanh hoặc thấy mình quay cuồng theo một hoặc nhiều hướng. Chóng mặt thường xảy ra khi người bệnh xoay đầu hoặc thay đổi tư thế đứng, nằm hoặc ngồi.

Triệu chứng nguy hiểm là chóng mặt kèm nhìn đôi, đau đầu dữ dội, sốt, nôn ói, yếu liệt chi hay liệt mặt, rối loạn cảm giác, đau ngực. Trẻ em, thai phụ bị chóng mặt hoặc chóng mặt sau chấn thương đầu cũng khá nguy hiểm.

Người trên 60 tuổi chóng mặt trên 30 phút kèm các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, béo phì, bệnh đái tháo đường, tim mạch cũng nên theo dõi. Một số trường hợp người bệnh đứng không vững, ngã dẫn đến chấn thương, nguy hiểm tính mạng. Tình trạng này kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống.

Chóng mặt gây đau đầu dữ dội, kèm nhìn đôi, nôn ói là trường hợp nguy hiểm. Ảnh: Freepik

Người bệnh nên ngồi hoặc nằm nghỉ khi chóng mặt, không cử động đầu, không cố gắng đi, đứng hoặc lái xe do mất thăng bằng dễ dẫn đến ngã, chấn thương.

Môi trường nghỉ ngơi nên thoáng mát, yên tĩnh, giảm ánh sáng giúp dễ chịu hơn. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để sử dụng thuốc không kê đơn. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, ăn nhiều rau, trái cây để tránh thiếu sắt thiếu máu, mất nước, tụt huyết áp. Có lối sống khoa học, thường xuyên tập thể dục, thư giãn và nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế căng thẳng quá mức.

Nguyên nhân chóng mặt có thể xuất phát từ bệnh thần kinh nguy hiểm như đột quỵ, u não, rối loạn tiền đình, chấn thương đầu. Người bệnh thường chóng mặt cần nhập viện để được đánh giá tiền sử bệnh, chụp CT hoặc MRI vùng đầu, chụp X-quang đầu... tìm nguyên nhân, điều trị phù hợp.

Trường hợp chóng mặt do suy nhược cơ thể, lo lắng quá mức, người bệnh được tư vấn chế độ ăn, áp dụng các liệu pháp không dùng thuốc như thư giãn. Nếu nguyên nhân là tác dụng phụ của thuốc, bác sĩ cân nhắc thay đổi thuốc khác phù hợp hơn. Người bị chóng mặt do lưu lượng máu lên não giảm, bác sĩ xem xét do cơ thể mất máu, tụt huyết áp hay nguyên nhân nào khác để chữa trị.

TS.BS Nguyễn Thị Minh Đức

Trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM