Cholesterol cao tác động cơ thể như thế nào

Đau ở chân, ngực, lưng, bụng có thể do cholesterol cao, lượng máu giảm, mảng bám động mạch tích tụ.

Cholesterol cao thường không có triệu chứng rõ đến khi tình trạng nặng. Song, chỉ số này tăng cao có thể gây đau ở nhiều bộ phận khác nhau trong cơ thể. Nhận biết sớm triệu chứng giúp chẩn đoán, điều trị kịp thời, ngăn ngừa những biến chứng tim mạch.

Chân

Bệnh động mạch ngoại biên: Lượng máu đến chân giảm có thể gây đau, chuột rút, khó chịu, nhất là khi vận động mạnh như đi bộ, leo cầu thang. Đây thường là dấu hiệu sớm cho thấy cholesterol cao, ảnh hưởng đến tuần hoàn máu.

Tê và ngứa ran: Tuần hoàn máu kém dẫn đến cảm giác tê, ngứa ran ở chân, cho thấy dây thần kinh bị ảnh hưởng do lượng máu cung cấp không đủ.

Chân tay lạnh: Sự chênh lệch nhiệt độ đáng kể giữa hai chân cho thấy lưu lượng máu bị hạn chế, là hậu quả của cholesterol tích tụ trong động mạch.

Ngực

Cholesterol cao thường khiến mảng bám tích tụ trên thành động mạch, làm hẹp lòng mạch và chậm dòng chảy của máu. Khi các mạch máu nuôi tim bị hẹp, cơn đau thắt ngực có thể xuất hiện. Cơn đau ngực này thường có cảm giác như bị đè ép, bóp nghẹt hoặc nóng rát, xuất hiện khi gắng sức hoặc căng thẳng. Đau thắt ngực là dấu hiệu cảnh báo cho thấy tim không nhận được máu giàu oxy. Nếu tín hiệu này bị bỏ qua, bệnh dễ tiến triển thành một cơn đau tim.

Lưng

Mảng bám tích tụ do cholesterol có thể ảnh hưởng đến các động mạch nuôi cột sống, gây đau lưng và giảm khả năng vận động, nhưng thường bị bỏ qua vì triệu chứng không điển hình. Người bệnh không nên chủ quan, cần đi khám, chẩn đoán kịp thời, thay đổi lối sống có thể phòng ngừa biến chứng nghiêm trọng.

Người có mức cholesterol cao có thể bị đau lưng. Ảnh được tạo bởi AI

Nách

Dù ít phổ biến hơn nhưng tích tụ cholesterol có thể ảnh hưởng đến động mạch, khiến cánh tay đau, khó chịu ở vùng nách.

Bụng

Giảm lưu lượng máu đến ruột có thể gây đau bụng, rõ hơn sau khi ăn, có liên quan đến hẹp động mạch mạc treo do cholesterol gây ra.

Người bị đau bụng, ngực, lưng... không rõ nguyên nhân nên đến bác sĩ khám. Để phòng cholesterol cao, mỗi người nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, giàu trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc, hạn chế chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Tập thể dục thường xuyên để tăng hoàn máu và sức khỏe tim mạch. Nên theo dõi mức cholesterol thông qua xét nghiệm máu, nhất là người có yếu tố nguy cơ như tiểu sử gia đình, mắc bệnh tim.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)