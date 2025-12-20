Cholesterol cao gây bệnh gì?

Cholesterol cao thường không có triệu chứng, âm thầm thúc đẩy xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, vấn đề về thận.

Bệnh động mạch vành

Cholesterol cao là nguyên nhân thường gặp gây ra bệnh động mạch vành, trong đó mảng bám tích tụ trong động mạch cung cấp máu cho tim. Các động mạch bị thu hẹp khiến máu khó nuôi dưỡng cơ tim, đôi khi gây ra đau ngực hoặc đau thắt ngực khi gắng sức.

Bệnh có thể không có triệu chứng cho đến khi xảy ra cơn đau tim, do mảng xơ vữa bị vỡ, cục máu đông làm tắc nghẽn dòng máu lưu thông. Dấu hiệu điển hình gồm tức ngực, đau lan xuống cánh tay hoặc hàm, khó thở, đổ mồ hôi...

Đột quỵ thiếu máu cục bộ

Xơ vữa động mạch ảnh hưởng đến động mạch cung cấp máu cho não, có thể dẫn đến đột quỵ thiếu máu cục bộ. Hiện tượng này xảy ra khi cục máu đông làm tắc nghẽn dùng chảy máu khiến một phần não bộ bị thiếu oxy. Triệu chứng thường xuất hiện đột ngột gồm yếu liệt một bên cơ thể, mặt bị xệ, nói ngọng, lú lẫn, mất thị lực. Đột quỵ có thể gây tàn tật vĩnh viễn nên kiểm soát cholesterol quan trọng.

Hẹp động mạch thận

Thận có chức năng lọc máu, điều chỉnh huyết áp nhưng động mạch thận lại dễ bị tích tụ mảng bám. Hẹp động mạch thận thường không gây ra triệu chứng nào ở giai đoạn đầu. Khi bệnh trở nặng thường xuất hiện hai vấn đề là huyết áp cao dai dẳng, chức năng thận suy giảm, thể hiện qua nồng độ creatinine tăng cao.

Tăng huyết áp

Cholesterol cao và tăng huyết áp thường đi kèm với nhau. Mảng xơ vữa làm cho động mạch cứng, hẹp hơn, buộc máu phải chảy qua với áp lực lớn. Theo thời gian, sự căng thẳng liên tục này làm tổn thương thành động mạch. Tăng huyết áp không được kiểm soát dễ dẫn đến đau tim, đột quỵ, bệnh thận, mất thị lực. Bằng cách giảm cholesterol sớm, giữ huyết áp ở mức an toàn sẽ dễ dàng hơn.

U vàng

Khác với nhiều biến chứng khác, u vàng da có thể quan sát trực tiếp trên bề mặt da. Đây là những cục u cứng, màu vàng, hình thành do cholesterol lắng đọng dưới da, thường xuất hiện ở gân achilles, khuỷu tay và bàn tay. Tình trạng này hay gặp ở người bị tăng cholesterol máu gia đình - rối loạn di truyền khiến cholesterol tăng cao từ sớm. U vàng là dấu hiệu cảnh báo mức cholesterol nguy hiểm và cần theo dõi.

Thiếu máu mạc treo mạn tính

Cholesterol cao cũng có thể làm tổn thương các động mạch cung cấp máu cho ruột, dẫn đến thiếu máu cục bộ mạc treo ruột mạn tính. Người mắc bệnh này thường cảm thấy đau bụng khoảng 15-30 phút sau khi ăn dẫn đến chán ăn, giảm cân ngoài ý muốn. Nếu lượng máu bị hạn chế nghiêm trọng, mô ruột có thể bị tổn thương, dẫn đến tình trạng nguy hiểm.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)