Chocolate đen hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Chocolate đen giàu chất chống oxy hóa, flavonoid và magie có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra dẫn đến ung thư.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Ung thư Mỹ, trong số các flavonoid của chocolate đen, có một loại gọi là epicatechin chịu trách nhiệm chính về đặc tính chống ung thư.

Nghiên cứu của Đại học Pondicherry (Ấn Độ) cũng chỉ ra, chocolate đen có các đặc tính giúp bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra, chống lại một số loại ung thư như đại trực tràng, tuyến tiền liệt, vú, phổi, bàng quang...

Chocolate đen giàu chất chống oxy hóa có thể chống lại bệnh tật. Ảnh: Freepik

Chocolate đen còn là nguồn cung cấp magie dồi dào có liên quan khả năng miễn dịch chống lại bệnh tật. Theo đó, các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Đại học Basel (Thụy Sĩ) phát hiện ra rằng, chocolate đen có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại tế bào bất thường.

Phân tích tổng hợp của Đại học Warmia and Mazury (Ba Lan) cũng cho thấy, người ăn nhiều chocolate đen có nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 12% so với người ăn ít thực phẩm này. Ngoài ra, theo các nhà nghiên cứu, việc tăng lượng chocolate ăn vào thêm 10 g mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành và nguy cơ đột quỵ.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, các nghiên cứu dùng lượng chocolate đen cần thiết để có khả năng mang lại tác dụng phòng ngừa ung thư cao hơn nhiều so với lượng tiêu thụ khuyến cáo hàng ngày (tối đa 42 g một ngày). Các nghiên cứu cũng chỉ ra tiêu thụ chocolate đen có hàm lượng cacao cao từ 70% trở lên có lợi hơn trong việc phòng ngừa bệnh tật. Chocolate đen chứa càng nhiều cacao càng bảo vệ cơ thể tốt hơn trước các gốc tự do.

Mai Cat (Theo Everyday Health)