Chocolate đen giúp giảm cân thế nào

Chocolate đen giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa giúp ổn định đường huyết, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân.

Chocolate đen được làm từ cacao nguyên chất, có vị đậm đà và đắng nhẹ, giúp giảm cơn thèm ngọt và hạn chế ăn vặt. Nhâm nhi một miếng nhỏ chocolate đen có thể kiềm chế cơn thèm đường - yếu tố quan trọng để giảm cân.

Hỗ trợ quá trình trao đổi chất

Chocolate đen giàu flavonoid - chất chống oxy hóa mạnh thúc đẩy tăng cường trao đổi chất. Nhờ đó, cơ thể xử lý chất béo và glucose hiệu quả hơn, hỗ trợ người thừa cân kiểm soát cân nặng.

Chocolate đen ít đường, giàu chất chống oxy hóa có lợi. Ảnh: Anh Chi

Cân bằng lượng đường trong máu

Khác với chocolate sữa, chocolate đen chứa ít đường có tác dụng ổn định đường huyết. Khi đường huyết ổn định, cảm giác thèm ăn vặt giảm đi, từ đó hạn chế tổng lượng calo nạp vào.

Giảm căng thẳng

Ít căng thẳng sẽ kiểm soát ăn uống tốt hơn, trong khi căng thẳng cao dễ dẫn đến ăn uống theo cảm xúc. Chocolate đen giàu magie và các hợp chất giúp giảm hormone căng thẳng như cortisol. Chocolate đen có tác động tích cực đến tâm trạng và sức khỏe tinh thần, thư giãn đầu óc, tạo cảm giác thoải mái và hỗ trợ quá trình giảm cân.

Giúp no lâu, giảm thèm ăn

Cacao không chứa đường nhưng giàu chất chống oxy hóa như epicatechin và catechin, có thể cải thiện hệ vi sinh đường ruột và tăng đốt cháy chất béo. Nhờ giàu chất béo tốt và năng lượng cao, chocolate đen tạo cảm giác no lâu, hạ nồng độ hormone ghrelin kích thích cơn đói, từ đó hạn chế ăn vặt.

Cải thiện độ nhạy cảm với insulin

Chocolate đen có thể cải thiện độ nhạy insulin - hormone giúp vận chuyển đường từ máu vào tế bào để tạo năng lượng. Khi độ nhạy insulin được cải thiện, lượng insulin lưu hành giảm, từ đó hạn chế tích trữ mỡ và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Người muốn giảm cân nên chọn chocolate đen nguyên chất từ 70% cacao trở lên, tránh chocolate sữa hoặc loại nhiều hương vị vì chứa nhiều đường. Đường cao không chỉ gây tăng cân mà còn ảnh hưởng đường huyết và sức khỏe răng miệng. Nên ăn chocolate đen vào buổi sáng hoặc sau bữa chính, mỗi lần khoảng 20-30 g, tối đa 3-4 lần mỗi tuần. Có thể kết hợp với yến mạch, táo nướng hoặc sữa chua Hy Lạp để làm món tráng miệng.

Anh Chi (Theo Healthshots, Healthline, Very Well Health)