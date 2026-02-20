Cho trẻ du xuân thế nào để an toàn

Phụ huynh cho trẻ ăn đủ chất, chuẩn bị một số loại thuốc hạ sốt, tiêu chảy, chọn điểm đến an toàn để bảo vệ sức khỏe trẻ khi du xuân.

Khi du xuân, trẻ nhỏ có thể tham gia các lễ hội, vui chơi ngoài trời nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như té ngã, lạc đường, nhiễm lạnh hoặc tiếp xúc nguồn bệnh. BS.CKI Nguyễn Thị Hạnh Trang, Phó khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyến cáo cha mẹ cần chuẩn bị kỹ lưỡng, theo sát để đảm bảo an toàn cho con.

Chú ý dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày Tết, trẻ thường được ăn nhiều bánh kẹo, nước ngọt, thức ăn nhiều dầu mỡ, ít rau xanh và trái cây. Chế độ ăn mất cân đối dễ khiến trẻ đầy bụng, táo bón, rối loạn tiêu hóa hoặc tăng cân nhanh. Cha mẹ nên duy trì bữa ăn đủ các chất gồm tinh bột, đạm, rau xanh, trái cây. Bé nên uống đủ nước, nhất là khi vui chơi, hoạt động ngoài trời, chạy nhảy nhiều.

Thức ăn nấu sẵn để lâu, bảo quản không đúng cách dễ gây ngộ độc cho trẻ. Phụ huynh cần chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ăn chín uống sôi.

Phòng tránh tai nạn, đảm bảo an toàn

Tết là thời điểm trẻ được vui chơi, đi lại nhiều nơi. Cha mẹ không nên cho trẻ đứng quá gần khu vực bắn pháo hoa, trẻ không tiếp xúc với pháo nổ, pháo tự chế.

Cha mẹ nên chú ý phòng tránh trẻ ngã, tai nạn sinh hoạt dịp Tết. Trước khi đi chơi chợ Tết, lễ hội, siêu thị đông người, cha mẹ nên hướng dẫn trẻ đứng yên tại chỗ nếu bị lạc, ghi nhớ số điện thoại của người thân hoặc đeo thẻ thông tin cho trẻ nhỏ.

Bác sĩ Trang khám cho một bệnh nhi viêm hô hấp do thời tiết chuyển lạnh dịp Tết. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chuẩn bị sẵn thuốc, vật dụng y tế cần thiết

Khi về quê hay đi chơi xa dịp Tết, cha mẹ nên chuẩn bị sẵn một số loại thuốc, dụng cụ y tế thiết yếu như thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, trị tiêu chảy, men vi sinh, oresol, xịt rửa mũi dùng cho trẻ (theo độ tuổi), nhiệt kế... Băng gạc, dung dịch sát khuẩn để xử trí vết thương cũng cần thiết.

Với trẻ có bệnh tim bẩm sinh, hen phế quản, dị ứng, động kinh hoặc các bệnh mạn tính khác, phụ huynh cho trẻ kiểm tra sức khỏe trước kỳ nghỉ Tết. Mang theo sổ khám bệnh, đầy đủ thuốc điều trị, dùng đúng liều theo chỉ định của bác sĩ khi du xuân. Nếu trẻ có dấu hiệu bệnh nặng, sốt cao khó hạ, nôn ói nhiều, đau bụng dữ dội hoặc tai nạn nghiêm trọng, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Minh Tâm