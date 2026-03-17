Chờ các CLB Anh vượt khó ở Champions League

Arsenal - Leverkusen (3h ngày 18/3, giờ Hà Nội). Arsenal trở về sân nhà với lợi thế sau khi cầm hòa Leverkusen 1-1 ở lượt đi, kết quả đủ để nuôi hy vọng tiếp tục hành trình tại Champions League. Trong quá khứ, "Pháo thủ" thắng năm trong tám cặp đấu hai lượt khi hòa trận lượt đi trên sân khách - thống kê mang lại sự tự tin cho thầy trò HLV Mikel Arteta trước cuộc tái đấu tại London.

Dù vậy, lịch sử đối đầu giữa các CLB Anh và Đức lại không đứng hẳn về phía đội chủ nhà. Leverkusen từng thắng 4 trong 5 cặp đấu hai lượt trước các đại diện Anh, trong khi Arsenal đã thua 5 lần liên tiếp trước đối thủ Đức ở vòng knock-out châu Âu, tất cả đều dưới tay Bayern.

Arsenal vẫn có điểm tựa lớn là Emirates. Họ chỉ thua một trong 22 trận sân nhà gần nhất tại Cup châu Âu (thắng 16, hòa 5) và ghi ít nhất ba bàn trong sáu trên chín trận sân nhà gần nhất ở Champions League. Phong độ cá nhân cũng mang đến tín hiệu tích cực khi Gabriel Martinelli ghi bàn ở cả bốn trận sân nhà tại Champions League mùa này, còn Kai Havertz "nổ súng" năm lần trong sáu trận gần nhất tại giải.

Trận đấu cũng mang màu sắc đặc biệt với một số cái tên quen thuộc hai phía. Hậu vệ Piero Hincapie của Arsenal từng có 166 lần ra sân cho Leverkusen trước khi chuyển đến London theo dạng cho mượn hồi tháng 9. Trong khi đó, Havertz trưởng thành từ học viện Leverkusen từ năm 11 tuổi và ghi 46 bàn sau 150 trận cho đội một giai đoạn 2016-2020.

Ở phía bên kia, Leverkusen không thiếu lý do để lạc quan. Đội bóng Đức chỉ thua một trong 8 trận Champions League gần nhất (thắng 4, hòa 3) và cũng chỉ thất bại một lần trong 8 trận gần nhất trước các CLB Anh. Tuy nhiên, ký ức vòng 1/8 lại không mấy dễ chịu khi họ thua cả 6 lần gần nhất góp mặt ở vòng đấu này và chỉ thắng một trong 13 trận tại đây.

Với phong độ sân nhà ấn tượng và hàng công đang vào phom, Arsenal có cơ hội lớn để tiến gần hơn tới tứ kết Champions League. Nhưng trước một Leverkusen khó lường và giàu kinh nghiệm ở các cặp đấu hai lượt, cuộc chiến tại Emirates hứa hẹn vẫn còn nhiều kịch tính.