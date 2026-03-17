Chờ các CLB Anh vượt khó ở Champions League

Arsenal - Leverkusen (3h ngày 18/3, giờ Hà Nội). Arsenal trở về sân nhà với lợi thế sau khi cầm hòa Leverkusen 1-1 ở lượt đi, kết quả đủ để nuôi hy vọng tiếp tục hành trình tại Champions League. Trong quá khứ, "Pháo thủ" thắng năm trong tám cặp đấu hai lượt khi hòa trận lượt đi trên sân khách - thống kê mang lại sự tự tin cho thầy trò HLV Mikel Arteta trước cuộc tái đấu tại London.
Dù vậy, lịch sử đối đầu giữa các CLB Anh và Đức lại không đứng hẳn về phía đội chủ nhà. Leverkusen từng thắng 4 trong 5 cặp đấu hai lượt trước các đại diện Anh, trong khi Arsenal đã thua 5 lần liên tiếp trước đối thủ Đức ở vòng knock-out châu Âu, tất cả đều dưới tay Bayern.
Arsenal vẫn có điểm tựa lớn là Emirates. Họ chỉ thua một trong 22 trận sân nhà gần nhất tại Cup châu Âu (thắng 16, hòa 5) và ghi ít nhất ba bàn trong sáu trên chín trận sân nhà gần nhất ở Champions League. Phong độ cá nhân cũng mang đến tín hiệu tích cực khi Gabriel Martinelli ghi bàn ở cả bốn trận sân nhà tại Champions League mùa này, còn Kai Havertz "nổ súng" năm lần trong sáu trận gần nhất tại giải.
Trận đấu cũng mang màu sắc đặc biệt với một số cái tên quen thuộc hai phía. Hậu vệ Piero Hincapie của Arsenal từng có 166 lần ra sân cho Leverkusen trước khi chuyển đến London theo dạng cho mượn hồi tháng 9. Trong khi đó, Havertz trưởng thành từ học viện Leverkusen từ năm 11 tuổi và ghi 46 bàn sau 150 trận cho đội một giai đoạn 2016-2020.
Ở phía bên kia, Leverkusen không thiếu lý do để lạc quan. Đội bóng Đức chỉ thua một trong 8 trận Champions League gần nhất (thắng 4, hòa 3) và cũng chỉ thất bại một lần trong 8 trận gần nhất trước các CLB Anh. Tuy nhiên, ký ức vòng 1/8 lại không mấy dễ chịu khi họ thua cả 6 lần gần nhất góp mặt ở vòng đấu này và chỉ thắng một trong 13 trận tại đây.
Với phong độ sân nhà ấn tượng và hàng công đang vào phom, Arsenal có cơ hội lớn để tiến gần hơn tới tứ kết Champions League. Nhưng trước một Leverkusen khó lường và giàu kinh nghiệm ở các cặp đấu hai lượt, cuộc chiến tại Emirates hứa hẹn vẫn còn nhiều kịch tính.
Man City - Real Madrid (3h ngày 18/3). Cuộc tái ngộ giữa Man City và Real tiếp tục là tâm điểm của Champions League khi hai đội gặp nhau ở vòng knock-out mùa thứ năm liên tiếp. Lần này, đại diện Tây Ban Nha chiếm lợi thế lớn sau chiến thắng 3-0 ở lượt đi.
Lịch sử đối đầu giữa hai "ông lớn" châu Âu khá cân bằng. Sau 16 lần chạm trán tại Cup châu Âu, Real nhỉnh hơn với 6 chiến thắng, trong khi Man City có 5 lần "ca khúc khải hoàn".
Thầy trò Pep Guardiola vẫn có điểm tựa Etihad. Man City thắng 7 trong 10 trận sân nhà gần nhất trước các đại diện Tây Ban Nha (hòa 2, thua 1). Dù vậy, nhiệm vụ lật ngược cách biệt ba bàn là thử thách cực lớn. Lần duy nhất họ rơi vào tình cảnh tương tự là tứ kết Champions League mùa 2017-2018 khi thua Liverpool 0-3 ở lượt đi và sau đó tiếp tục thất bại 1-2 ở lượt về.
Hy vọng của đội chủ nhà phần nào đặt lên vai Erling Haaland. Trung phong người Na Uy đã ghi 56 bàn sau 57 lần ra sân tại Champions League. Anh đặc biệt có duyên với các đội bóng Tây Ban Nha khi ghi 10 bàn trong 11 trận gần nhất đối đầu các CLB nước này.
Phía đối diện, Real tiếp tục cho thấy bản lĩnh của "Nhà Vua Champions League". Họ đi tiếp 13 trong 15 cặp đấu vòng 1/8 gần nhất và thường xuyên gây khó khăn cho Man City ở các trận knock-out. Trong 5 trận loại trực tiếp gần nhất gặp đội bóng Anh này, Real ghi ba bàn ở 4 trận.
Với lợi thế ba bàn và bản lĩnh dày dạn ở sân chơi châu lục, Real bước vào chuyến làm khách tại Etihad với nhiều lợi thế. Nhưng trước Man City - đội bóng nổi tiếng với sức tấn công dữ dội trên sân nhà - trận lượt về vẫn hứa hẹn một đêm Champions League căng thẳng và khó lường.
Chelsea - PSG (3h ngày 18/3). Chelsea bước vào trận lượt về tại Stamford Bridge với áp lực lớn sau thất bại nặng nề 2-5 ở lượt đi. Lịch sử cho thấy nhiệm vụ của CLB thành London không hề dễ dàng: lần duy nhất họ thua lượt đi sân khách với cách biệt ba bàn ở một cặp đấu hai lượt châu Âu là bán kết Cup C2 mùa 1994-1995 trước Real Zaragoza. Khi đó, dù thắng 3-1 trên sân nhà, Chelsea vẫn phải dừng bước.
Dù vậy, sân Stamford Bridge vẫn là điểm tựa đáng kể. Chelsea chỉ thua một trong 11 trận sân nhà trước các đối thủ Pháp tại Cup châu Âu (thắng 7, hòa 3) và toàn thắng ba lần tiếp đón gần nhất. Đội bóng thành London cũng duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng khi ghi ít nhất hai bàn trong 7 trận gần đây gặp các CLB Pháp.
Hai đội từng gặp nhau chín lần tại Champions League, với ưu thế nghiêng về phía đại diện Ligue 1 (thắng 4, hòa 3, thua 2). PSG cũng thắng hai trong ba cặp đấu knock-out giữa hai đội, trong đó có lần gần nhất ở vòng 1/8 mùa 2015-2016 khi thắng với tổng tỷ số 4-2.
Đội bóng Pháp đang sở hữu chuỗi phong độ ấn tượng. Họ thắng 5 cặp đấu hai lượt liên tiếp tại Champions League và chỉ thua một trong 9 trận gần nhất trước các đại diện Anh. Mùa trước, PSG thậm chí lần lượt loại Liverpool, Aston Villa và Arsenal trong hành trình lần đầu vô địch Chamoions League.
Lợi thế lớn sau lượt đi cũng giúp CLB thành Paris tự tin hơn. Trong 4 lần từng dẫn trước ba bàn sau trận lượt đi trên sân nhà tại các Cup châu Âu, họ đều đi tiếp. Với cách biệt lớn trong tay, PSG nắm quyền tự quyết trước chuyến làm khách ở London. Nhưng tại Stamford Bridge - nơi Chelsea từng nhiều lần tạo nên những đêm châu Âu khó quên - hy vọng lội ngược dòng vẫn chưa hoàn toàn khép lại.
Sporting - Bodo/Glimt (0h45 ngày 18/3). Sporting bước vào trận lượt về tại Lisbon với nhiệm vụ gần như bất khả thi sau thất bại 0-3 ở lượt đi. Đại diện Bồ Đào Nha không xa lạ với những cuộc lội ngược dòng, từng xoay chuyển cách biệt ba bàn khi đánh bại Man Utd 5-0 ở tứ kết Cup C2 châu Âu mùa 1963-1964 sau khi thua 1-4 ở lượt đi.
Tuy nhiên, lịch sử tại vòng knock-out Champions League lại không đứng về phía họ. Sporting thua cả hai lần góp mặt ở vòng 1/8, trước Bayern mùa 2008-2009 và Man City mùa 2021-2022, đồng thời mới chỉ một lần vào tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu, từ mùa 1982-1983.
Hy vọng của đội chủ sân Jose Alvalade nằm ở phong độ sân nhà. Sporting thắng cả 4 trận sân nhà tại Champions League mùa này và từng đánh bại cả ba đối thủ Na Uy trong các lần tiếp đón trước đó mà không thủng lưới. Dẫu vậy, hàng công lại là dấu hỏi lớn khi họ không ghi bàn trong 5 trận gần nhất ở vòng knock-out Champions League.
Ở chiều ngược lại, Bodo/Glimt đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cho bóng đá Na Uy. Nếu bảo toàn lợi thế, họ sẽ trở thành CLB Na Uy đầu tiên vào tứ kết Champions League kể từ Rosenborg mùa 1996-1997. Đội bóng Bắc Âu cũng cho thấy bản lĩnh ở các cặp đấu hai lượt khi thắng bảy trong chín lần gần nhất, đồng thời toàn thắng cả năm cặp đấu từng dẫn trước ba bàn sau lượt đi trên sân nhà.
Sức mạnh tấn công là điểm tựa lớn của Bodo/Glimt. Họ ghi ít nhất hai bàn ở 9 trong 11 trận Champions League gần nhất, trong đó tiền đạo Kasper Hogh đang có phong độ cao với 5 bàn trong 5 lần ra sân gần nhất tại giải.
Với cách biệt trong tay và hàng công đang thăng hoa, Bodo/Glimt nắm lợi thế lớn trước chuyến làm khách ở Lisbon. Nhưng tại Champions League, nơi những cuộc lội ngược dòng điên rồ từng nhiều lần xảy ra, Sporting vẫn còn hy vọng để viết thêm một chương bất ngờ trong lịch sử.
Barca - Newcastle (0h45 ngày 19/3). Barca trở về sân nhà với nhiều lợi thế sau khi cầm hòa Newcastle 1-1 ở lượt đi. Lịch sử các cặp đấu hai lượt cũng đứng về phía đội bóng xứ Catalonia: họ thắng 23 trong 29 lần khi hòa trận lượt đi trên sân khách, trong đó có 11/14 cặp đấu kết thúc 1-1.
Barca thắng 10 trong 15 cặp đấu hai lượt trước các CLB Anh và toàn thắng 5 lần gần nhất tại vòng 1/8 trước đối thủ từ Ngoại hạng Anh. Tính rộng hơn, họ cũng thắng tới 15 trong 16 cặp đấu gần nhất ở vòng đấu này.
Sân Camp Nou tiếp tục là điểm tựa lớn. Barca chỉ thua hai trong 37 trận sân nhà trước các đội bóng Anh tại Cup châu Âu (thắng 22, hòa 13) và bất bại 14 trận gần nhất kể từ trận thua Liverpool ở mùa 2006-2007.
Dù vậy, hàng thủ vẫn là nỗi lo của đội chủ nhà. Barca chỉ tịt ngòi một lần trong 29 trận Champions League gần nhất, nhưng lại không giữ sạch lưới trong 12 trận liên tiếp tại giải. Điều đó khiến trận lượt về có thể trở nên cởi mở nếu Newcastle tận dụng tốt cơ hội.
Về phía Newcastle, hành trình tại châu Âu của họ trước các đội Tây Ban Nha không mấy suôn sẻ. "Chích chòe" thua 4 trong 5 trận sân khách tại Tây Ban Nha, với chiến thắng duy nhất là trận thắng 3-0 trước Mallorca ở UEFA Cup mùa 2003-2004.
Với lợi thế sân nhà và bề dày kinh nghiệm tại Champions League, Barcelona vẫn được đánh giá cao hơn. Nhưng trước một Newcastle giàu thể lực và luôn sẵn sàng chơi bùng nổ, tấm vé vào tứ kết nhiều khả năng chỉ được định đoạt sau một trận đấu căng thẳng tại Camp Nou.
Liverpool - Galatasaray (3h ngày 19/3). Liverpool trở về Anfield với nhiệm vụ lật ngược thế cờ sau thất bại 0-1 ở lượt đi. Dù vậy, lịch sử cho thấy cơ hội của "Lữ đoàn đỏ" vẫn còn khi họ đi tiếp 9 trong 13 cặp đấu châu Âu sau khi thua 0-1 ở lượt đi trên sân khách.
Anfield từ lâu vẫn là pháo đài tại Cup châu Âu. Liverpool thắng 15 trong 19 trận gần nhất trên sân nhà. Trước các đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng Anh càng tỏ ra vượt trội khi thắng 5 trong 6 lần tiếp đón gần nhất (hòa 1) và giữ sạch lưới ở 5 trận trong số đó.
Phía đối diện, Galatasaray đang đứng trước cơ hội tái lập thành tích vào tứ kết Champions League lần đầu kể từ mùa 2012-2013. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ từng thắng hai và thua hai trong 4 cặp đấu hai lượt trước các đại diện Anh, trong khi Liverpool thắng hai trong ba lần gặp các CLB Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, thành tích sân khách của Galatasaray tại Champions League là điểm đáng lo. Họ chỉ thắng hai trong 23 trận sân khách gần nhất ở giải đấu (hòa 2, thua 19). Trước các đội bóng Anh, Galatasaray chỉ thắng một qua 12 chuyến làm khách - trận thắng 3-2 trước Man Utd ở vòng bảng mùa 2023-2024.
Trước sức ép quen thuộc của Anfield và khát khao trở lại tứ kết, Liverpool nhiều khả năng sẽ dồn lên tấn công ngay từ đầu. Nhưng với lợi thế mong manh cùng khả năng phản công khó lường, Galatasaray vẫn còn cơ hội tạo nên bất ngờ trong đêm Champions League tại Merseyside.
Bayern - Atalanta (3h ngày 19/3). Bayern bước vào trận lượt về với lợi thế cực lớn sau chiến thắng 6-1 ngay trên đất Italy ở lượt đi. Bayern luôn tỏ ra vượt trội trước các đại diện Italy. Họ chỉ thua hai trong 17 trận gần nhất gặp các CLB Serie A tại Cup châu Âu (thắng 12, hòa 3). Ở vòng 1/8 Champions League, Bayern thậm chí thắng 13 trong 14 cặp đấu gần nhất và đang có chuỗi 6 lần vượt qua vòng này kể từ thất bại trước Liverpool mùa 2018-2019.
Chiến thắng ở lượt đi cũng gần như đảm bảo tấm vé đi tiếp. Bayern đi tiếp tới 28 trong 29 cặp đấu hai lượt tại Cup câu Âu sau khi thắng trên sân khách ở lượt đi, trong đó bốn lần thắng cách biệt năm bàn và đều đi tiếp. Đội bóng Đức thậm chí chưa từng thua với cách biệt hơn bốn bàn trong bất kỳ trận đấu nào ở Cup châu Âu.
Sân Allianz càng khiến nhiệm vụ của Atalanta thêm khó khăn. Bayern chỉ thua một trong 27 trận sân nhà gần nhất tại Champions League (thắng 21, hòa 5) và toàn thắng cả bốn trận sân nhà mùa này.
Trên hàng công, Harry Kane tiếp tục là niềm hy vọng lớn. Tiền đạo người Anh đã ghi năm bàn trong ba trận gần nhất tại vòng 1/8 Champions League cho Bayern và hiện chỉ còn cách cột mốc 50 bàn tại giải đấu hai pha lập công - thành tích chưa cầu thủ Anh nào từng đạt được.
Trước một Bayern đang thăng hoa và nắm lợi thế quá lớn, cơ hội để Atalanta tạo nên cuộc lội ngược dòng tại Munich gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Nếu không có bất ngờ cực lớn, đội bóng Đức nhiều khả năng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế quen thuộc của mình tại vòng tứ kết Champions League.
Tottenham - Atlético (3h ngày 19/3). Tottenham trở về London với nhiệm vụ khó khăn sau thảm bại 2-5 ở lượt đi. Tottenham vốn không có nhiều ký ức đẹp khi đối đầu các CLB Tây Ban Nha, khi đã thua cả 4 cặp đấu hai lượt trước các đối thủ đến từ La Liga.
Lịch sử cũng nghiêng về phía Atletico. Họ thắng 10 trong 14 cặp đấu hai lượt trước các đại diện Anh, dù hai trong ba lần gần nhất họ đã phải nhận thất bại. Ở vòng 1/8 Champions League, Atletico cũng tỏ ra dày dạn hơn khi thắng 7 trong 11 lần góp mặt, trong khi Tottenham chỉ thắng hai trong 5 cặp đấu ở vòng này.
Dẫu vậy, đại diện Ngoại hạng Anh vẫn có điểm tựa lớn mang tên sân nhà. Họ đang bất bại 24 trận sân nhà liên tiếp tại Cup châu Âu (thắng 20, hòa 4) và toàn thắng bốn trận sân nhà mùa này mà không để thủng lưới. Phong độ ấy giúp Tottenham nuôi hy vọng ngược dòng tại London.
Trong quá khứ, Tottenham từng 11 lần vượt qua cặp đấu hai lượt sau khi thua trận lượt đi trên sân khách. Tuy nhiên, lần duy nhất họ thất bại với cách biệt ba bàn ở lượt đi đã kết thúc bằng việc bị loại - trước Dortmund tại vòng 1/8 Europa League mùa 2015-2016.
Với lợi thế lớn sau lượt đi và kinh nghiệm dày dạn ở các trận knock-out, Atletico bước vào chuyến làm khách tại London với nhiều ưu thế. Nhưng trước Tottenham - đội bóng đang sở hữu chuỗi trận sân nhà châu Âu ấn tượng - cuộc đối đầu tại London vẫn hứa hẹn nhiều kịch tính.
Hồng Duy
