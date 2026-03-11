Bayern đặt một chân vào tứ kết Champions League

ItalyBayern đè bẹp chủ nhà Atalanta 6-1 ở lượt đi vòng 1/8 và nắm lợi thế lớn vào tứ kết Champions League.

Sau khi bộ ba quyền lực truyền thống gồm AC Milan, Inter Milan và Juventus cùng ngã ngựa, Atalanta là niềm hy vọng duy nhất còn lại của Serie A ở vòng 1/8 Champions League. Nhưng hy vọng mong manh ấy đã bị Bayern dập tắt chỉ sau 90 phút ở lượt đi ngay trên đất Italy, dù "Hùm xám" không có tiền đạo chủ lực Harry Kane.

Đại diện Bundesliga biến Atleti Azzurri d'Italia thành sân khấu để phô trương sức mạnh. Đoàn quân dưới trướng HLV Vincent Kompany áp đảo toàn diện, kiểm soát bóng 71%, dứt điểm 25 lần với 13 cú trúng đích - so với 8 và 2 của Atalanta.

Michael Olise mừng bàn trong trận Bayern thắng Atalanta 6-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League tại Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo, Italy ngày 10/3/2026. Ảnh: FC Bayern

Hàng thủ Atalanta chỉ đứng vững trước sức ép nghẹt thở của Bayern vỏn vẹn 11 phút. Serge Gnabry thoát xuống bên phải rồi căng ngang dọn cỗ để Josip Stanisic đệm bóng cận thành vào lưới trống, ghi bàn đầu tiên tại Champions League và mở màn cho cơn ác mộng của đội chủ nhà.

Sau bàn mở tỷ số, Bayern càng chơi càng thăng hoa. Michael Olise cứa lòng chân trái nhân đôi cách biệt, trước khi kiến tạo để Gnabry lập công, giúp "Hùm xám" bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn ba bàn.

Sang hiệp hai, Bayern tiếp tục thi đấu bùng nổ và ghi thêm ba bàn nhờ công Nicolas Jackson, Michael Olise và Jamal Musiala. Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp Atalanta ghi một bàn do công Mario Pasalic ở phút bù thứ ba.

Nicolas Jackson chia vui cùng Luis Diaz. Ảnh: FC Bayern

Sau trận, HLV Vincent Kompany hài lòng với cả kết quả lẫn cách các học trò triển khai chiến thuật. "Tất nhiên tôi hài lòng. Đây là màn trình diễn mà chúng tôi mong muốn. Thực tế, Bayern còn có thể ghi thêm một hoặc hai bàn nữa. Kế hoạch của chúng tôi đã vận hành rất tốt hôm nay", ông nói.

Nhà cầm quân người Bỉ cho rằng màn trình diễn áp đảo không phải điều bất ngờ, bởi Bayern sở hữu nhiều cầu thủ tài năng và luôn duy trì cường độ tập luyện cao. "Chúng tôi có rất nhiều chất lượng trong đội hình. Các cầu thủ thích những trận đấu lớn như thế này. Cường độ tập luyện của đội luôn rất cao và điều đó giúp chúng tôi tìm ra giải pháp tốt khi thi đấu. Vì vậy màn trình diễn này không khiến tôi ngạc nhiên", ông nói thêm.

Kompany tiết lộ Harry Kane đã rất gần với việc được tung vào sân sau khi bình phục chấn thương. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu khiến điều đó trở nên không cần thiết. "Kane suýt nữa đã vào sân", Kompany nói vui. "Nhưng khi tỷ số là 5-0, cậu ấy bỗng nhiên rất xa khỏi việc vào thi đấu. Hôm nay chúng tôi không cần đến cậu ấy".

Ngày 14/3, Bayern tiếp tục làm khách của Leverkusen ở vòng 26 Bundesliga, rồi trở về sân nhà tái đấu Atalanta ở lượt về vòng 1/8 Champions League sau đó bốn ngày.

Hồng Duy