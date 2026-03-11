Yamal cứu Barca thoát thua ở Champions League

AnhLamine Yamal ghi bàn phạt đền ở phút bù thứ sáu giúp Barca hòa Newcastle 1-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Trận đấu tại St. James’ Park tối 10/3 được định đoạt trong 10 phút cuối đầy kịch tính. Phút 86, Jacob Murphy bật tường ăn ý với Jacob Ramsey, thoát xuống sát biên phải rồi treo bóng bổng về cột xa. Trong khoảnh khắc hàng thủ đội khách mất tập trung, Harvey Barnes băng vào đệm bóng cận thành về góc gần. Thủ môn Joan Garcia dù chạm tay vào bóng vẫn không thể cứu thua, khiến cầu trường như vỡ òa trong niềm vui của các CĐV Newcastle.

Harvey Barnes đệm bóng mở tỷ số trong trận Newcastle hòa Barca 1-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân St. James’ Park, Newcastle, Anh ngày 10/3/2026. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn tám phút. Ở phút bù giờ thứ năm, Dani Olmo khéo léo thực hiện động tác giả trong vòng cấm và bị Malick Thiaw đá trúng chân, buộc trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 mét, Lamine Yamal dứt điểm chìm về góc trái, ngược hướng phán đoán của thủ môn Aaron Ramsdale, ấn định tỷ số hòa.

Với 95 phút lẻ 50 giây, đây là bàn phạt đền muộn nhất của Barca trong lịch sử Champions League. Pha lập công ở những giây cuối cùng không chỉ giúp đại diện xứ Catalonia thoát thua, mà còn mang lại lợi thế đáng kể trước trận lượt về trên sân Camp Nou ngày 18/3 - nơi họ có cơ hội khép lại cặp đấu theo cách trọn vẹn hơn.

Trận đấu tại St James’ Park mang ý nghĩa đặc biệt với Newcastle, khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ góp mặt ở vòng knock-out Champions League. Trước giờ bóng lăn, HLV Eddie Howe đã "lên dây cót tinh thần" cho các học trò, khẳng định đây là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử CLB.

Bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài cùng áp lực của một trận cầu lịch sử khiến "Chích chòe" nhập cuộc với nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đội chủ nhà chủ động pressing tầm cao, tranh chấp quyết liệt và nhiều lần khiến hàng thủ Barca lúng túng trong những phút đầu.

Cơ hội đầu tiên đến ngay phút thứ ba, khi Sandro Tonali đánh đầu khiến Joan Garcia không thể bắt dính, tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Tuy nhiên, một hậu vệ Barca đã kịp thời phá bóng giải nguy. Đến phút 16, Anthony Elanga phá bẫy việt vị, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc nhưng không thắng được thủ thành đội khách. Nếu Elanga chuyền ngang cho Harvey Barnes ở vị trí không người kèm, cơ hội mở tỷ số của Newcastle có lẽ đã rõ ràng hơn.

Trước sức ép của đội chủ nhà, Barca dần lấy lại quyền kiểm soát bóng nhờ khả năng cầm nhịp của Pedri và những pha xử lý đầy tự tin của Yamal. Dù vậy, đội khách tạo ra rất ít cơ hội rõ rệt trong hiệp một. Tình huống đáng chú ý nhất chỉ là cú sút của Fermin Lopez đi thẳng vào vị trí thủ môn Aaron Ramsdale.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên chặt chẽ hơn khi cả hai đội đều thi đấu thận trọng, hạn chế mạo hiểm. Newcastle tiếp tục khai thác tốc độ của Elanga bên cánh phải nhằm gây sức ép lên hậu vệ Joao Cancelo. Phút 58, tiền vệ người Thụy Điển bứt tốc dọc biên rồi căng ngang, nhưng đường chuyền cuối cùng lại không tìm được đồng đội ở trung lộ.

Joelinton đá bồi tung lưới Barca, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Ảnh: PA

Phút 74, Newcastle tưởng như đã có bàn mở tỷ số khi Valentino Livramento cứa lòng đưa bóng dội cột, trước khi Joelinton đá bồi tung lưới Barca. Tuy nhiên, niềm vui của các CĐV chủ nhà nhanh chóng tắt lịm khi trọng tài xác định tình huống việt vị.

Ở phía đối diện, trong ngày các ngôi sao tấn công như Raphinha, Robert Lewandowski hay Marcus Rashford bị phong tỏa, Barca tỏ ra khá bế tắc. Nếu không tính quả phạt đền của Yamal ở phút bù giờ, đoàn quân dưới trướng Hansi Flick chỉ tung ra ba cú dứt điểm - kém xa con số 11 pha kết thúc của Newcastle.

Dẫu vậy, với kết quả hòa 1-1 trên sân khách, Barca vẫn có thể hướng đến trận tái đấu tại Camp Nou với tâm thế tự tin hơn, cùng hy vọng trình diễn một bộ mặt thuyết phục hơn để giành vé vào tứ kết.

Hồng Duy