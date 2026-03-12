Real đè bẹp Man City ở Champions League

Tây Ban NhaFederico Valverde tỏa sáng với cú hat-trick giúp Real Madrid thắng Man City 3-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Đội bóng hoàng gia thi đấu phập phù ở La Liga khi thua hai trong năm trận gần nhất và bị Barca bỏ xa bốn điểm. Nhưng khi trở lại sân chơi quen thuộc Champions League, "Nhà vua" Real, CLB giàu truyền thống nhất châu Âu - lại thể hiện bộ mặt thăng hoa đến khó tin.

Trên sân Bernabeu tối 11/3, Real chỉ kiểm soát bóng 40% nhưng vẫn tạo ra sức ép nghẹt thở. Đoàn quân dưới trướng Alvaro Arbeloa dứt điểm 12 lần với 7 cú trúng đích, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,59. Ngược lại, Man City dứt điểm bảy lần nhưng không tạo ra cơ hội thực sự rõ ràng và dừng lại ở mức xG 0,56 - con số phản ánh thế trận lép vế hiếm thấy của đội bóng Anh.

Federico Valverde vượt qua Gianluigi Donnarumma rồi sút vào lưới trống mở tỷ số trong trận Real thắng Man City 3-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 11/3/2026. Ảnh: PA

Ngôi sao sáng nhất trận là Federico Valverde. Phút 20, nhận bóng trong vòng cấm, Thibaut Courtois phất dài để Valverde thoát xuống bên phải. Tiền vệ người Uruguay đẩy bóng loại bỏ Nico O'Reilly trước khi vượt qua nốt Gianluigi Donnarumma rồi sút vào lưới trống mở tỷ số trong sự bùng nổ của khán đài Bernabeu.

Trước đó, Courtois cũng kiến tạo cho Kylian Mbappe lập công trong trận thắng Kairat 5-0 ở vòng bảng. Nhờ vậy, Courtois trở thành thủ môn thứ hai có nhiều hơn một pha kiến tạo trong một mùa Champions League, sau Jose Francisco Molina khi khoác áo Deportivo La Coruna mùa 2003-2004.

Real duy trì sức ép và ghi bàn nhân đôi cách biệt chỉ bảy phút sau. Trung vệ Ruben Dias nỗ lực cắt đường chuyền của Vinicius nhưng vô tình đưa bóng đến đúng vị trí của Valverde đang băng xuống. Cầu thủ 27 tuổi khống chế gọn gàng rồi dứt điểm chân trái chéo góc, đưa bóng đi ngoài tầm với của Donnarumma, nâng tỷ số lên 2-0 và lần đầu lập cú đúp tại Champions League.

Federico Valverde tỏa sáng với cú hat-trick trong hiệp một. Ảnh: PA

Nhưng Valverde chưa dừng lại. Phút 42, từ pha gẩy bóng của Brahim Diaz, tiền vệ Uruguay xộc vào vòng cấm, tâng bóng ngẫu hứng loại bỏ Marc Guehi rồi vô-lê chéo góc tung lưới đội khách. Cú hat-trick hoàn hảo giúp Real dẫn 3-0 ngay trước giờ nghỉ và khiến Bernabeu vỡ òa.

Đây là lần thứ tư Real ghi ba bàn trong 45 phút đầu của một trận đấu loại trực tiếp Champions League, và là lần đầu tiên kể từ trận gặp Bayern Munich ở bán kết hồi tháng 4/2014.

Tháng 2/2025, Kyllian Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick vào lưới một đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt ở vòng loại trực tiếp Champions League, trong trận Real thắng Man City 3-1 ở lượt về vòng play-off. Tại Bernabeu hôm qua, Valverde trở thành người thứ hai làm được điều đó.

Ngôi sao của Real cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ thứ hai ghi hat-trick trước một CLB Anh trong hiệp một tại Champions League, sau Lionel Messi trong trận Barca gặp Arsenal hồi tháng 4/2010. Ba lần "xé lưới" Man City cũng bằng tổng số bàn Valverde ghi được trong 75 lần ra sân trước đó tại đấu trường này.

Real đã thắng đậm hơn nếu chắt chiu cơ hội. Tình huống đáng chú ý nhất đến ở phút 56, khi Vinicius bứt tốc từ giữa sân vào vòng cấm, bị Donnarumma phạm lỗi và mang về quả phạt đền. Nhưng trên chấm 11 mét, tiền đạo người Brazil chạy đà kiểu nhát dừng rồi sút nhẹ về góc phải, bị thủ môn Man City cản phá.

Dù vậy, chiến thắng 3-0 vẫn đủ để Real nắm lợi thế rất lớn trước trận tái đấu tại Manchester ngày 17/3. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ chạm trán Bayern Munich hoặc Atalanta tại tứ kết Champions League.

Hồng Duy